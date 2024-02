Leali delle Notizie ricerca volontari/e per la X edizione del Festival del Giornalismo

Prende il via, come negli anni passati, l’operazione promossa dall’associazione Leali delle Notizie per il reclutamento di volontari e volontarie che potranno dare un contributo importante alla realizzazione della decima edizione del Festival del giornalismo che si svolgerà a Ronchi dei Legionari, dal 11 al 16 giugno, ma anche a San Pier d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Staranzano, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Sagrado, San Canzian d’Isonzo ed Aquileia dal 24 maggio al 1 giugno 2024.

Per poter partecipare alle selezioni è necessario avere almeno 16 anni e dare la propria disponibilità per l’intera durata del festival o anche per una sola giornata, secondo le disponibilità di ciascun proponente. Sono tanti i ruoli da ricoprire in occasione del Festival, sulla base delle capacità e competenze di ognuno: accoglienza ospiti, servizio di informazione all’info point, assistenza e supporto logistico per allestimenti ed eventi ed ogni altro piccolo e grande dettaglio che compone questa manifestazione.

Ogni tassello sarà utile a costruire il grande mosaico del Festival. Tutti sono importanti ed anche ogni piccola presenza sarà ben accetta. Una buona occasione per conoscere, da vicino, il mondo del giornalismo e dell’informazione e non solo.

Per aderire, è necessario inviare la propria richiesta. all’indirizzo email: lealidellenotizieronchi@gmail.com entro e non oltre il 15 aprile.

A tutti coloro i quali doneranno il loro tempo per questa “buona causa” sarà donato un gadget del festival.

La sede di piazzetta Francesco Giuseppe I, a Ronchi dei Legionari, è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Risponde ai numeri di telefono 0481777625 e 320 814 3610.

Leali delle Notizie