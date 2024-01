Il 25/1 a Casal di Principe la presentazione de “La cattura”, il libro di de Lucia e Palazzolo

by Redazione Libera Informazione

-

Mentre i grandi del mondo sono riuniti a Davos per l’annuale World Economic Forum, non è mancata anche quest’anno, come succede da tre edizioni, la lettera dei miliardari che chiedono di pagare più tasse. Non meravigliatevi. C’è un gruppo cospicuo di super-ricchi che chiede alla politica mondiale di contribuire di più alla redistribuzione del reddito. […]