Per Julian Assange, fino ai tempi supplementari

by Redazione Libera Informazione

Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia. Ma nuovo davvero! Per la prima volta nella sua storia la Colombia ha un presidente dell’area progressista. Per la prima volta la vicepresidente è una donna e, per di più afrodiscendente, Francia Marquez. Una svolta per questa grande nazione di gente generosa e forte, tenace e sofferente. […]