Premio Siani 2021 XVIII edizione: ecco le “Giornate con Giancarlo”

by Redazione Libera Informazione

-

“Sia chiaro, qui amaro del capo non ne vendiamo”. Guardo estasiato dal sotto in su il mio interlocutore. Pensa forse di choccarmi e non sa che da anni non aspetto altro, queste mode eccessive mi creano il rigetto. Ecco dunque un’offerta di amari minori, locali e buonissimi. Tutto qui è locale, minore e buonissimo. In […]