Il Premio Roberto Morrione lancia la PRM Academy

L’associazione Amici di Roberto Morrione lancia la sua prima academy: la PRM Academy.

Riservata agli under 30, la PRM Academy è una scuola di formazione residenziale intensiva di giornalismo investigativo di 3 giorni che si terrà a Foggia dal 9 all’11 maggio 2024.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 21 febbraio 2024.

La PRM Academy nasce con l’intento di coinvolgere alcuni dei vincitori del Premio che diventeranno docenti per altri giovani giornalisti o aspiranti tali. Si partirà da alcune inchieste realizzate nell’ambito del Premio Morrione che diventeranno casi di studio per gli allievi dell’Academy. Allo studio delle inchieste parteciperanno anche giornalisti d’inchiesta di indiscussa professionalità che hanno fatto parte della storia del Premio Roberto Morrione.

L’Academy è promossa da associazione Amici di Roberto Morrione, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consulta per la legalità della Provincia di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Fondazione antiusura Buon Samaritano, Associazione Per il Meglio della Puglia.

Saranno coinvolti in questa prima edizione 15 giornaliste e giornalisti investigativi: Laura Silvia Battaglia, professionista freelance e documentarista, Sacha Biazzo della redazione d’inchiesta di Fanpage.it, Francesco Cavalli, documentarista e segretario generale dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Sabrina Giannini di Indovina chi viene a cena? Rai 3, Domenico Iannacone, autore e regista, Stefano Lamorgese di Report Rai 3, Raffaella Pusceddu di Presa Diretta e Il Fattore Umano Rai 3, Giovanni Tizian del quotidiano Domani, Giovanni Culmone, Marina De Ghantuz Cubbe, Ludovico Tallarita, vincitori del Premio Morrione con l’inchiesta “L’Ordine naturale delle cose”; Alessandro di Nunzio e Diego Gandolfo, vincitori del Premio Morrione con l’inchiesta ”Fondi Rubati all’Agricoltura”, Lorenzo Pirovano, Giovanni Sacchi vincitori con l’inchiesta “Welcome to your GIG”.

“L’Academy si distinguerà per la presenza di tre pilastri fondamentali: professionalità, spirito di squadra e passione per il giornalismo d’inchiesta. Queste qualità, non solo, caratterizzano in modo unico il nostro Premio, ma hanno anche plasmato la comunità che si è sviluppata attorno ad esso nel corso di questi 13 anni. Con la nostra Academy proseguiamo su questa strada e gli under 30 che parteciperanno vivranno tre giornate intense e coinvolgenti, imparando tecniche investigative sotto la guida di grandi professionisti del mestiere. È cosi che vogliamo contribuire alla crescita della prossima generazione di giornalisti d’inchiesta.” dichiara Giovanni Celsi, presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione.

L’Academy si svilupperà in 3 giorni consecutivi di lezioni, laboratori, con lo studio e la visione delle inchieste realizzate, attività di gruppo e momenti di confronto. Tutti i costi di permanenza, vitto e alloggio saranno a carico dell’organizzazione, mentre i partecipanti dovranno coprire i costi di trasferta per raggiungere Foggia.

Per partecipare alla PRM Academy basta essere nati dopo il 31.12.1993 e inviare il proprio cv e un breve video di autopresentazione entro il 21 febbraio 2024 rispettando le modalità indicate su www.premiorobertomorrione.it/academy

Tra tutte le candidature pervenute, un’apposita commissione di valutazione selezionerà i 22 giovani che costituiranno la classe dell’Academy. Di questi, almeno 5, saranno selezionati tra i candidati con residenza nella Regione Puglia.

Per maggiori info: http://www. premiorobertomorrione.it

