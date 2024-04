Nella tumultuosa legislatura europea 2019-2024, l’ultradestra è emersa come forza predominante, ridefinendo il panorama politico del continente. Dopo la guerra in Ucraina, spartiacque del quinquennio, le ricette sovraniste sono entrate nell’agenda politica dei maggiori partiti: l’immigrazione non è più politica dell’accoglienza, il Next Generation EU è solo un ricordo.

L’UE frena sul Green Deal, la nuova priorità è la difesa europea, con poche chance di creare un esercito comune perché i governi nazionalisti spadroneggiano in un panorama sempre più frammentato. La rimonta dell’ultradestra trumpiana alle presidenziali USA completa il quadro, sollevando interrogativi sul futuro dell’Unione in un’epoca di crescente tensione e incertezza.

La nuova edizione di Europa sovrana risponde a queste domande: un’analisi acuta e appassionante che getta nuova luce sul destino del continente e sulle forze che lo governano.

Angela Mauro

Europa sovrana. La normalizzazione dei nazionalismi

Nuova edizione

Prefazione di Lucia Annunziata

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Ricerche 2024

Pagg. 288/€ 20,00