“Ammazzare stanca”, il film che racconta la storia di Antonio Zagari al Cinema Nuovo di Varese

Sabato 6 dicembre alle ore 20.30 presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39), all’interno della rassegna “Un posto nel mondo – percorsi di cinema e documentazione sociale”, Filmstudio 90 APS e il coordinamento provinciale di Varese dell’associazione Libera co-organizzano una proiezione speciale del film “Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino”, con ospiti in sala il regista Daniele Vicari e gli attori Gabriel Montesi e Selene Caramazza.

Il nuovo film di Daniele Vicari, prodotto da Mompracem con Rai Cinema, presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e nelle sale dal 4 dicembre con 01 Distribution, mette in scena l’omonima autobiografia di Antonio Zagari, ex ‘ndranghetista in provincia di Varese negli Anni Settanta e Ottanta. Il libro è edito da Compagnia Editoriale Aliberti.

“Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino” è la storia di un ragazzo che si ribella al proprio destino criminale. Antonio Zagari, figlio di un boss calabrese trapiantato in Lombardia, capisce di non essere adatto alla malavita: uccidere per lui è fisicamente insostenibile. A poco più di vent’anni, dopo aver ammazzato, rapinato, rapito, finisce in galera. Dove decide di fermare tutto: scrivendo.

Sarà presente in sala il giornalista Gianni Spartà, che nel 1992 incontrò Zagari in carcere a Varese, ricevendo il testo del memoriale del pentito, e che è stato coinvolto dalla produzione del film per la sua importante testimonianza diretta.

Interverranno Elena Borgo, referente di Libera Varese, e Giulia Milani, neolaureata in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo presso l’Università dell’Insubria, con la tesi “Varesotto sotto sequestro: ‘Ndrangheta, rapimenti e maxiprocesso tra cronaca e rivelazioni del primo infame (1954-1997)” con relatore il professor Antonio Maria Orecchia e co-relatore il giornalista Marco Croci.

La serata sarà occasione per riflettere e confrontarsi sulla presenza della ‘ndrangheta di allora e per tracciare in breve lo stato attuale delle cose anche alla luce dei recenti processi.

Biglietto intero €8,00, ridotto per soci Filmstudio 90, soci Libera, soci ARCI, over 65 e under 18 €6,50, ridotto per soci under 25 €4,00. Biglietti acquistabili in prevendita sul sito Webtic

Il film sarà in programmazione presso il Cinema Teatro Nuovo da giovedì 4 dicembre, ma solo la proiezione di sabato 6 dicembre alle ore 20.30 avrà la partecipazione degli ospiti.

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it e Instagram filmstudio_90

Fonte: VareseNews