“Il libro segreto di CasaPound” arriva a Genova, venerdì 5 dicembre

Si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 18,30 presso Music For Peace in via Balleydier 60 a Genova, la presentazione del libro di Paolo Berizzi “Il libro segreto di CasaPound”.

“La paura, e la voglia di raccontare tutto. Ho iniziato a frequentare CasaPound nel 2003. Prima avevo frequentato altri gruppi neofascisti, per esempio Meridiano Zero, quello dove è transitato anche il ministro Alessandro Giuli. Cercavo un luogo dove incontrarmi con altri fratelli che condividevano un’idea. Sono passati ventidue anni e ci sono ancora. Se e quando deciderò di andarmene, so che proveranno a farmela pagare. Lo hanno già fatto con gli altri”. Comincia così questo libro che raccoglie una testimonianza straordinaria dall’interno di un mondo da sempre inaccessibile, chiuso e protetto.

Perché a 80 anni dalla fine della guerra e dell’occupazione nazi fascista nel nostro Paese è ancora così importante parlare di questi temi? Quali sono i pericoli che corre la nostra democrazia con l’espandersi di ideologie che si rifanno a uno dei momenti più bui della storia recente del nostro Paese?

Questi e altri temi saranno al centro della discussione di venerdì alla quale parteciperanno, insieme all’autore, Vanda Valettini funzionaria della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, Massimo Bisca Presidente Anpi Genova e Matteo Macor giornalista di Repubblica.

L’appuntamento, organizzato da Camera del Lavoro di Genova, Anpi, Music For Peace si inserisce nel programma di iniziative dell’edizione 2025 del Che Stella, il festival organizzato ogni anno da Music For Peace, che ha come obiettivo quello di unire la solidarietà a momenti di confronto, informazione e partecipazione.