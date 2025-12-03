ExtraLibera 5 dicembre, reading concert “Non sopporto le cose storte”

“Non sopporto le cose storte” di Andrea Carnì con le musiche dal vivo di Fabio Macagnino è un reading concert dedicato alla vicenda delle “navi a perdere” e della battaglia civile del capitano Natale De Grazia, assassinato nel 1995.

De Grazia lavorava nel pool investigativo sul traffico di rifiuti tossici e radioattivi della Procura di Reggio Calabria. Il 12 dicembre 1995 è in missione per rendere dichiarazioni in tribunale rispetto alle indagini su imbarcazioni affondate nel Mediterraneo cariche di rifiuti. Muore improvvisamente dopo aver mangiato in un ristorante a Salerno. La famiglia avrà accesso ai risultati dell’autopsia 10 anni dopo. Solo nel 2012, viene accertata la morte per ingestione di sostanze venefiche.

Il progetto nasce dal lavoro di Andrea Carnì, ricercatore e docente di Criminalità organizzata all’Università Statale di Milano, che ha studiato per anni migliaia di documenti e oltre sessanta faldoni giudiziari. La sua ricerca, premiata nel 2022 dalla Fondazione Falcone come miglior tesi di dottorato, ha dato vita a due libri. Insieme al cantautore Fabio Macagnino, ha intrecciato musica e dialetto calabrese, ritmo e memoria. Libertà, riscatto e giustizia ricordano la scelta necessaria tra indifferenza e responsabilità, tra silenzio e parola.

Roma, ExtraLibera

Venerdì 5 dic 2025, ore 21:30

“Non sopporto le cose storte”

Reading con Andrea Carnì e le musiche dal vivo di Fabio Macagnino

Lo spettacolo è preceduto dalla premiazione congiunta Clorofilla-Antropocine alle ore 20.00, che designerà i vincitori delle due rassegne. A proclamare i vincitori di Antropocine film Fest sarà la giuria composta da Gaia Scorza Barcellona (giornalista Green&Blue di Repubblica), Julianne Biasi (artista), Edoardo Casoli (docente dell’Università Sapienza), Emanuele Genovese (Fridays for future), Daniela Poggi (attrice).

Info e prenotazioni

Per ulteriori informazioni e prenotazioni possibile scrivere a eventi@libera.it o telefonare al numero 06/69770361. L’evento inizierà alle 19.30, è consigliato l’arrivo in tempo utile per prendere posto in sala. ExtraLibera è in via Stamira 5, raggiungibile con i mezzi pubblici, a pochi passi dalla fermata della metro B Bologna, e a 5 minuti dalla stazione FS Tiburtina .