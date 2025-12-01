Ricadi (VV) 3 dicembre, presentazione del Rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente

Mercoledì 3 dicembre alle ore 17:00, presso la Green Station Legambiente Ricadi in via Stazione snc a Santa Domenica, presentazione del rapporto “Ecomafia 2025”, l’annuale dossier con dati e analisi sulla criminalità ambientale in Italia.

L’appuntamento, dedicato alla memoria di Natale De Grazia, figura simbolo dell’impegno per la verità e la giustizia ambientale, è promosso da Legambiente Calabria e serve a fare il punto sui reati contro il territorio e la salute, evidenziando anche le illegalità connesse al ciclo dei rifiuti.

L’introduzione è a cura di Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, mentre gli interventi previsti sono di Franco Sargò, presidente del Circolo Legambiente Ricadi e di Antonino Morabito dell’Ufficio nazionale ambiente e legalità.

Partecipano anche Andrea Carnì dell’Università degli Studi di Milano, il contrammiraglio Giuseppe Sciarrone della Direzione marittima di Reggio Calabria, Sebastiano Venneri di Legambiente nazionale e Silvio Greco, ex assessore regionale all’Ambiente.

Ulteriori contributi previsti quelli del colonnello Giovanni Miscoe, comandante del Comando regionale carabinieri Forestali di Calabria e Sicilia, del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo e di Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente che avrà il compito di chiudere l’iniziativa che rientra nel programma delle celebrazioni dei trent’anni di attività del rapporto “Ecomafia” (1995-2025).