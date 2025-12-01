NEWS

Catania, 3 e 4 dicembre: due appuntamenti nell'ambito del Centenario della nascita di Giuseppe Fava

Fondazione Giuseppe Fava

Mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, nell’ambito del Centenario della nascita di Giuseppe Fava, al Piccolo Teatro della Città (Catania, via Ciccaglione, 29) sarà proiettato il docu-film “I siciliani” di Giuseppe Fava e Vittorio Sindoni, con Giuseppe Fava, Ida Di Benedetto, Giuseppe Pattavina, Mariella Lo Giudice, Tuccio Musumeci, Turi Scalia, Leo Gullotta. E con gli interventi di Bruno Caruso, Ignazio Buttitta, Nello Caramma.

Un viaggio che prende spunto dalle inchieste di Fava Processo ai Siciliani (1978), e racconta gli aspetti più agghiaccianti dell’isola (come recita un articolo ritrovato su ufficiostampa.rai.it).

La serie prodotta da RaiTre Sicilia (diretta da Mario Giusti) andò in onda in un poco felice palinsesto dal 29 giugno al 25 agosto del 1980. Poche persone ebbero modo di vedere la serie completa.

Vittorio Sindoni dopo il 5 gennaio 1984 trasse dalle sei puntate il film Giuseppe Fava: un siciliano come me, andato in onda diverse volte negli anni a venire.

Mercoledì 3 dicembre 2025

Ore 18:00 Proiezione di

Gaetano Falsaperla emigrante: Viaggio in treno verso la Germania.

L’occasione mancata: Il fallimento della ricostruzione della Valle del Belice dopo il terremoto del gennaio 1968.

La conversazione mai interrotta: Palazzolo Acreide, Ragusa Ibla, Noto.

Alla fine della proiezione intervista di Giuseppe Spina a Orazio Torrisi.

Ore 20:30

Le parole di Pippo: spettacolo di Orazio Torrisi e Angelo D’Agosta

***

Giovedì 4 dicembre 2025

Ore 17:30

Le parole di Pippo: spettacolo di Orazio Torrisi e Angelo D’Agosta

Ore 18:30 Proiezione di

Opere buffe: Siracusa, Priolo, Melilli.

La rivoluzione mancata: Palma di Montechiaro.

Da Villalba a Palermo: Corleone, Villalba, la nascita della mafia e la conquista di Palermo.

Alla fine della proiezione intervista di Giuseppe Spina a Orazio Torrisi.

Fondazione Giuseppe Fava

