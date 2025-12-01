Catania, 3 e 4 dicembre: due appuntamenti nell’ambito del Centenario della nascita di Giuseppe Fava

by Redazione Libera Informazione

-

Tre volontari italiani picchiati e derubati da coloni israeliani, ma il governo italiano non prende posizione né chiama l’ambasciatore. Prima gli italiani? Ma quali? Come ha già raccontato il Fatto Quotidiano, in modo preciso e dettagliato, tre volontari italiani sono stati derubati e picchiati da un gruppo di coloni israeliani, picchiatori e squadristi, impegnati nel rubare acqua, terre, case, […]