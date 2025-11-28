La mala del Brenta
Una terra dove si piantano fagioli e crescono criminali, questo è il Veneto degli anni Settanta.
Dalla nebbia che ne ammanta le campagne emerge la voce del fiume Brenta, una voce onnisciente che racconta la vicenda della Mala del Brenta.
L’accurata ricostruzione storica della scalata criminale compiuta da Felice Maniero si permea di approfondimenti sulla società in cui la sua Banda ha agito senza ostacoli, evidenziando infine il coraggio degli uomini dello Stato che hanno capito, nonostante lo scetticismo generale, che in Veneto tra gli anni Settanta e Novanta era attiva un’associazione a delinquere dal potere spropositato, un’associazione a delinquere che si può chiamare a tutti gli effetti “la quarta mafia”.
Contiene una intervista esclusiva a Maurizio Dianese.
Marco GK Gnaccolini, Chiara Spallotta
La mala del Brenta
La mafia del Nord-Est
BeccoGiallo, Cronaca nera 2025
Pagg. 136 ill./€ 20,00
Trackback dal tuo sito.