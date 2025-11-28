La mala del Brenta

by Redazione Libera Informazione

Non riuscire ad avere una tomba su cui portare un fiore e su cui piangere è disperante. Lo hanno compreso molto bene i familiari argentini dei desaparecidos e le famiglie dei tantissimi rapiti e scomparsi del Messico. Lo hanno compreso meglio di tutti i regimi più autoritari che innescano questa bomba micidiale per moltiplicare orrore […]