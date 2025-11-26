Zugliano (UD), venerdì 28/11: “La verità non muore. In memoria di Giancarlo Siani”

A quarant’anni di distanza dall’assassinio di Giancarlo Siani da parte della camorra, il Centro “Balducci”, in collaborazione con le Associazioni “Articolo 21” e “Libera” del Fvg, nell’ambito della campagna “Fame di Verità e Giustizia in Fvg”, promuove il ricordo di Siani, che si in un tempo in cui molte delle problematiche del giornalismo restano irrisolte e, anzi, si sono aggravate.

Nel 2025, per la prima volta, l’indicatore della libertà di stampa di Reporter senza frontiere ha segnalato uno stato di salute dell’informazione nel mondo sceso sotto un livello definito “difficile”. Basti pensare ai quasi 300 giornalisti assassinati a Gaza dal 7 ottobre 2023 e ai 20 uccisi dal 2022 in Ucraina. Senza pensare alle decine di giornalisti vittime di spyware in Europa, mentre l’Italia, prima nel vecchio continente per “querele temerarie”, non ha ancora recepito l’European Media Freedom Act, che regola l’autonomia e il pluralismo dei media.

Un’occasione, pertanto, per parlare di un tema di grande attualità e gravità. Perché senza libertà di stampa non ci può essere democrazia. E sarà sempre più importante dar voce al giornalismo che resiste.

Venerdì 28/11/2025, ore 20:00

Centro Balducci – Zugliano (UD)

Sala ‘Petris’, Piazza della Chiesa 1

La verità non muore

In memoria di Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985

L’introduzione di Giuliana Colussi, referente regionale di “Libera”, e la testimonianza del Presidio di “Libera” di Portogruaro (VE), intitolato proprio a Giancarlo Siani, daranno avvio alla serata, che proseguirà con il dialogo, moderato dalla giornalista del Messaggero Veneto e scrittrice Luana De Francisco, con Filippo Soldi, regista del documentario “40 anni senza Giancarlo Siani”, Pietro Perone, autore del libro edito da San Paolo “Giancarlo Siani. Terra nemica” a cui il docufilm fa riferimento, e Natalie Sclippa, redattrice de “lavialibera”, rivista bimestrale fondata da “Libera” e “Gruppo Abele”, che di recente ha dedicato un numero monografico al giornalista partenopeo.

A seguire, verso le ore 21.30, verrà proiettato in sala il documentario di Filippo Soldi “40 anni senza Giancarlo Siani”, prodotto nel 2025 da Combo International in collaborazione con Rai Documentari, con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo.

