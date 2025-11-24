NEWS

“Il libro segreto di Casapound”: presentazione a Torino, mercoledì 26 novembre

Insultato, minacciato, aggredito. Paolo Berizzi, nel suo lavoro di inchiesta giornalistica sul fenomeno dell’estremismo neofascista, ha attraversato più di una difficoltà, con grande rischio anche dell’incolumità personale. Tuttavia, non ha mai smesso di parlare, di raccontare cosa ci sia nella galassia nera, specie in quella che fa riferimento a Casapound.

Un giornalismo autentico, documentato e coraggioso che sarà protagonista a Binaria mercoledì 26 novembre alle 18.30.

Berizzi sarà infatti ospite nostro e dell’associazione Articolo 21 per presentare “Il libro segreto di Casapound” (Fuoriscena).

Con Berizzi ci saranno Davide Mattiello (presidente di Articolo 21), Stefano Tallia (presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte), Daniele Garrone (presidente del Centro culturale protestante di Torino), Nino Boeti (presidente Anpi Torino), Elena Ferro (segretaria Cgil Torino), Ramona Boglino (presidentessa di Acmos), Maddalena Cammelli (UniTo) e Gian Maria Gillio (giornalista di Riforma).

