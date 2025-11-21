Grazie, Nanda. L’arte gentile di essere volontaria

Il 24 novembre 2025 ci ritroveremo a Ussana (CA) in occasione del trigesimo di Nanda Sedda, volontaria dell’Associazione La Strada ODV, co-referente regionale di Libera Sardegna e coordinatrice delle attività del CSV Sardegna Solidale ODV.

L’appuntamento è per le ore 15,00 al Palazzetto dello Sport di Ussana (Via 28 aprile 1794).

In quella circostanza ricorderemo Nanda e le innumerevoli relazioni, attività e progetti che in tanti anni di servizio volontario ha intrecciato con tutti noi, con migliaia di volontari e centinaia di organizzazioni, istituzioni ed enti locali in tutto il territorio regionale, in Italia e in Europa. Nanda è stata sostenitrice e animatrice instancabile della nostra rete associativa, punto di riferimento imprescindibile per tanti di noi e promotrice di tante attività finalizzate alla promozione del volontariato, della solidarietà, della giustizia e della legalità.

Saranno con noi, tra gli altri, le famiglie delle sorelle e dei fratelli di Nanda; Emidio Contini, Sindaco di Ussana; Giampiero Farru, CSV Sardegna Solidale ODV e Libera Sardegna; Emanuele Alecci, Rete Europea del Volontariato; Mons. Corrado Melis, Vescovo di Ozieri; Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, Associazioni nomi e numeri contro le mafie.

All’evento parteciperà l’artista Moses Concas e sono previsti messaggi e testimonianze di tanti volontari.

Alle ore 17,00 è in programma la Santa Messa nella Parrocchia di San Sebastiano a Ussana.

Vi invitiamo ad essere presenti e partecipi, anche con i colori delle vostre associazioni.

Sarà l’occasione per riaffermare la presenza e il valore del volontariato nella nostra Sardegna e per fare memoria di Nanda e di tanti volontari e volontarie che hanno donato parte della loro vita al servizio delle necessità dei più deboli e fragili.

Sardegna Solidale