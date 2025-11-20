Zugliano (UD), sabato 22 novembre doppio appuntamento con Libera e don Ciotti

Sabato 22.11.2025, ore 9 e ore 16.30

Centro Balducci – Zugliano (UD)

Appendice al 33° convegno “Mai soli. Un altro mo(n)do possibile” 2025

Doppio evento con “Libera” e con don Ciotti, a partire dal decreto sicurezza

Nel sabato più vicino a quello che era il compleanno di Pierluigi Di Piazza e nell’ambito della Campagna nazionale “Fame di verità e giustizia”, lanciata nel trentennale di “Libera”, don Luigi Ciotti animerà due distinti appuntamenti dell’ultimo atto del 33° Convegno annuale:

Alle ore 9, su “Insieme si può: la cultura del noi”, dedicato a circa 400 studenti degli Istituti secondari di secondo grado di Udine.

Ai saluti di Giuliana Colussi, referente per la regione Fvg di “Libera”, seguirà la performance “Insieme, voce del verbo futuro”, sull’esperienza delle persone detenute con il Laboratorio teatrale “Spazio Aperto” per la regia di Sandro Carpini.

Sarà poi la volta del dialogo con Salvatore Inguì, già direttore in Sicilia dell’Ufficio Servizio sociale per minorenni del Ministero della Giustizia, e con don Luigi Ciotti. La moderazione sarà a cura di Francesco Cautero, referente di “Libera” per la provincia di Udine.

Ci saranno anche le testimonianze di alcuni giovani del Fvg che si sono schierati con l’Associazione guidata da don Ciotti.

Alle ore 16.30, il secondo appuntamento, rivolto al vasto pubblico su “Sicurezza o crudeltà? La pericolosità di una legge mentre la magistratura è sotto attacco”, con al centro il decreto sicurezza, di recente divenuto legge.

All’introduzione di Giuliana Colussi seguiranno, moderati dal giornalista Gianpaolo Carbonetto, gli interventi di Armando Spataro, già procuratore capo di Torino, e di Salvatore Inguì, già direttore in Sicilia dell’Ufficio Servizio sociale per minorenni del Ministero della Giustizia.

A seguire, le realtà friulane aderenti a “Libera” presenteranno i frutti della campagna “Fame di Verità e Giustizia in Fvg” e concluderà la giornata l’atteso intervento di don Luigi Ciotti.

