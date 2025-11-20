NEWS

Torino, 22 novembre 2025: “Un fiore per Vito”. Per una scuola sicura, giusta, viva

Benvenuti in Italia il . Associazioni, Brevi, Diritti, Giovani, Piemonte, Progetti e iniziative, Scuola, SIcurezza, Società

Il 22 novembre 2025, in occasione della X Giornata nazionale per la sicurezza scolastica, ci ritroveremo uniti nel ricordo di Vito Scafidi, studente del liceo Darwin di Rivoli, vittima nel 2008 del crollo del controsoffitto della sua aula.

Un evento che, ancora oggi, interroga le coscienze e richiama l’urgenza di azioni concrete per garantire la sicurezza degli spazi educativi e formativi, intesa anche come corresponsabilità collettiva e culturale.

Da anni, ACMOSBenvenuti in Italia e Libera Piemonte, insieme alla famiglia di Vito e attraverso il Fondo Vito Scafidi, denunciano la sottovalutazione di un problema strutturale: la mancanza di attenzione e investimenti per la scuola pubblica.
Alcuni traguardi sono stati raggiunti — come l’istituzione della Giornata nazionale o la possibilità di destinare l’8 per mille all’edilizia scolastica — ma non sono sufficienti.

Per questo, anche quest’anno, a Torino, ci mobilitiamo per sostenere una visione della sicurezza fondata sull’educazione pubblica, sull’equità, sul diritto ad apprendere in ambienti sani e sicuri.

Sabato 22 novembre 2025, ore 14.00

Giardini Vito Scafidi, Torino (TO)

Un pomeriggio di memoria e ricordo insieme alla famiglia di Vito Scafidi, per Vito, Emilia Maidaska, tutte le vittime dell’insicurezza dentro e intorno alle scuole, animazione sociale dei Giardini, uno spettacolo e attività per i più piccoli.

La giornata prevede diversi momenti:

Ore 14.00 – Ritrovo ai Giardini Vito Scafidi con biciclette. Percorso fino al punto in cui Emilia Maidaska, studentessa del Liceo Passoni, è stata travolta e uccisa da un SUV sulle strisce pedonali: sicurezza vuol dire anche mobilità sicura e sostenibile. Ritorno in Piazza Chiaves.

Ore 15.00 – Commemorazione in memoria di Vito Scafidi insieme alla famiglia.

Ore 16.00 – Animazione pubblica con l’assemblea-spettacolo “Quale sicurezza per quale futuro?” e il Gioco dell’Oca sulla sicurezza, a cura degli animatori e animatrici di ACMOS.

Benvenuti in Italia

Trackback dal tuo sito.

Libera

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link