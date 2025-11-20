Torino, 22 novembre 2025: “Un fiore per Vito”. Per una scuola sicura, giusta, viva

Il 22 novembre 2025, in occasione della X Giornata nazionale per la sicurezza scolastica, ci ritroveremo uniti nel ricordo di Vito Scafidi, studente del liceo Darwin di Rivoli, vittima nel 2008 del crollo del controsoffitto della sua aula.

Un evento che, ancora oggi, interroga le coscienze e richiama l’urgenza di azioni concrete per garantire la sicurezza degli spazi educativi e formativi, intesa anche come corresponsabilità collettiva e culturale.

Da anni, ACMOS, Benvenuti in Italia e Libera Piemonte, insieme alla famiglia di Vito e attraverso il Fondo Vito Scafidi, denunciano la sottovalutazione di un problema strutturale: la mancanza di attenzione e investimenti per la scuola pubblica.

Alcuni traguardi sono stati raggiunti — come l’istituzione della Giornata nazionale o la possibilità di destinare l’8 per mille all’edilizia scolastica — ma non sono sufficienti.

Per questo, anche quest’anno, a Torino, ci mobilitiamo per sostenere una visione della sicurezza fondata sull’educazione pubblica, sull’equità, sul diritto ad apprendere in ambienti sani e sicuri.

Sabato 22 novembre 2025, ore 14.00

Giardini Vito Scafidi, Torino (TO)

Un pomeriggio di memoria e ricordo insieme alla famiglia di Vito Scafidi, per Vito, Emilia Maidaska, tutte le vittime dell’insicurezza dentro e intorno alle scuole, animazione sociale dei Giardini, uno spettacolo e attività per i più piccoli.

La giornata prevede diversi momenti:

Ore 14.00 – Ritrovo ai Giardini Vito Scafidi con biciclette. Percorso fino al punto in cui Emilia Maidaska, studentessa del Liceo Passoni, è stata travolta e uccisa da un SUV sulle strisce pedonali: sicurezza vuol dire anche mobilità sicura e sostenibile. Ritorno in Piazza Chiaves.

Ore 15.00 – Commemorazione in memoria di Vito Scafidi insieme alla famiglia.

Ore 16.00 – Animazione pubblica con l’assemblea-spettacolo “Quale sicurezza per quale futuro?” e il Gioco dell’Oca sulla sicurezza, a cura degli animatori e animatrici di ACMOS.

Benvenuti in Italia