Tutela e prevenzione della violenza nei luoghi di lavoro. Se ne discute a Cosenza al convegno “Dal silenzio alla tutela – Donne lavoratrici vittime di violenza sul lavoro”, promosso da 6LIBERA.6COME6 , associazione che ha dato vita in Sicilia all’ Osservatorio Digitale contro le molestie sul lavoro

Quando il lavoro, invece di essere uno spazio di emancipazione, diventa un luogo di vulnerabilità, nasce la necessità di parlarne. Prende spunto da questa riflessione il convegno nazionale, dal titolo “Dal silenzio alla tutela – Donne e lavoratrici vittime di violenza sul lavoro”, che si svolgerà dalle 17 alle 19 di giovedì 20 novembre a Villa Rendano (Cosenza).

A promuoverlo è l’Associazione di Promozione Sociale 6LIBERA.6COME6 ETS nell’ambito del progetto “SAFE – Sensibilizzazione, Assistenza, Formazione, Empowerment per un lavoro senza violenza”, vincitore del bando NORA promosso da ActionAid International Italia ETS e Fondazione Realizza il Cambiamento, con il cofinanziamento dell’Unione Europea.

Un convegno che fa parte del progetto nazionale ideato da 6LIBERA.6COME6, associazione che ha dato vita in Sicilia all’ Osservatorio Digitale contro le molestie e violenze sul lavoro, con l’obiettivo di prevenire e contrastare molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle Piccole e Medie Imprese, promuovendo percorsi di sensibilizzazione, assistenza, formazione ed empowerment.

Un percorso che favorisce la creazione di una rete tra imprese, associazioni datoriali, comitati per l’Imprenditoria Femminile delle Camere di Commercio, istituzioni e lavoratori, per diffondere una cultura della sicurezza, della parità di genere e del rispetto reciproco. Le attività di indagine e ricerca previste dal progetto saranno realizzate con il supporto e la collaborazione della Fondazione Censis, partner del progetto, contribuendo a delineare un quadro analitico e operativo sul fenomeno della violenza nei contesti lavorativi.

«SAFE è la prima rete nazionale pilota di PMI e associazioni di categoria – spiega Dhebora Mirabelli, fondatrice del primo “Osservatorio Digitale contro le molestie e violenze sul lavoro 6Libera.org” – che si uniscono per dire no alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro».

L’appuntamento, organizzato in prossimità del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta un momento di confronto nazionale dedicato al tema della violenza e delle molestie nei contesti lavorativi, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, tutela e cultura della prevenzione.

I lavori saranno aperti da Giovanni Carbone, Presidente dell’Osservatorio Digitale contro Molestie e Violenze sul Lavoro, al cui intervento seguiranno quelli di: Dhebora Mirabelli, Responsabile del Progetto SAFE per 6LIBERA.6COME6, che parlerà della prima rete nazionale pilota contro le molestie; Francesco Napoli, vicepresidente di Confapi nazionale, del “Ruolo delle PMI e delle associazioni datoriali nel contrasto alla violenza di genere”; Marisa Manzini, Sostituto Procuratore generale di Catanzaro, di “Legalità e coraggio: la giustizia a fianco delle vittime”; Vittorio Gallucci, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, di “Molestie e violenza nei luoghi di lavoro: le responsabilità civili e penali degli imprenditori”; Rosa Libera Pellicori, avvocata civilista del Centro contro la violenza “Roberta Lanzino”, di come “Contrastare la violenza di genere: diritti e prospettive di tutela”; infine Andrea Mommo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza, delle “Molestie invisibili: la violenza economica e le molestie digitali”. A moderare i lavori sarà Francesca Benincasa, referente organizzatrice dell’Associazione 6LIBERA.6COME6.

L’incontro si concluderà con un momento conviviale, in programma dalle 19 alle 21, che prevede la degustazione dei vini offerti da Al-Cantàra Winery e la presentazione della Special Edition “Aituzza” Etna DOC, simbolo di libertà e autonomia per le donne vittime di violenza. L’evento di Cosenza rappresenta una tappa del percorso nazionale di SAFE, attivo in Sicilia, Calabria, Piemonte e Toscana attraverso progetti pilota e azioni di rete, con l’obiettivo di realizzare un modello operativo replicabile e gratuito per le PMI italiane, utile a prevenire molestie e promuovere ambienti di lavoro equi, inclusivi e sicuri. Come sottolinea 6LIBERA.6COME6, “parlare di violenza nei luoghi di lavoro significa parlare di diritti, qualità delle imprese, giustizia sociale e responsabilità collettiva”.