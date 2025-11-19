Chi batterà l’azzardo? Milano, Caritas Ambrosiana 24 novembre

Una sfida all’ultimo dado. Quattro biografie eterogenee, quattro giocatori al tavolo per la prima volta insieme. Prevarrà l’intuito della scrittrice – conduttrice radiofonica – blogger, alias eroina dei fumetti Claudia de Lillo? La tagliente comicità dell’attore Germano Lanzoni? L’esperienza del giornalista e conduttore televisivo Rai Paolo Maggioni? L’autorevolezza del Vicario generale della Diocesi, monsignor Franco Agnesi?

Sarà una dura battaglia. Con un rischio: che a vincere sia il banco. Perché Breaking the Rules, prodotto da Caritas Ambrosiana insieme alla società di comunicazione della scienza Taxi 1729, è una divertente opportunità per sperimentare, giocando, le trappole dell’azzardo, fondate su sistemi matematici grazie ai quali, in ogni caso, il cittadino giocatore finisce per perdere. E pure molto.

Breaking the Rules è un gioco da tavolo che permette di comprendere i meccanismi utilizzati per rendere l’azzardo affascinante e coinvolgente. E si propone come strumento, alla portata dei giovanissimi e non solo, per sensibilizzare sui rischi e sui costi sociali della dipendenza patologica.

L’appuntamento per conoscere da vicino Breaking the Rules sarà lunedì 24 novembre (ore 10.30, sede di Caritas Ambrosiana). Accanto al tavolo de Lillo – Lanzoni – Maggioni – Agnesi, altri tavoli ospiteranno le partite di operatori pastorali e sociali, interessati a capire come funziona lo strumento, e a sperimentarne i risvolti ludico-educativi.

Fonte: Chiesa di Milano