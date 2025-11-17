Roma 18 novembre, presentazione del libro “Una storia sbagliata”

Torna a “Scrittori in scena” Giancarlo De Cataldo con “Una storia sbagliata” (Einaudi, 2025).

Appuntamento martedì 18 novembre alle ore 18.00 presso il Teatro Manzoni di Roma (via Monte Zebio, 14)

Giancarlo De Cataldo torna in libreria e sul palco con un romanzo potente, sospeso tra noir e memoria collettiva, che riporta alla Roma degli anni Settanta: un decennio di sogni e disillusioni, di ribellione e oscurità.

L’eroina dilaga, la Banda della Magliana muove i primi passi, la politica brucia e un giovane vice commissario – Paco Durante – cerca la verità dietro la morte di una ragazza, in un Paese dove troppe verità vengono insabbiate.

Un’indagine che diventa un viaggio dentro le ferite ancora aperte dell’Italia contemporanea.

Sul palco con l’autore Luca Barbarossa, in un dialogo intenso tra musica, memoria e parole.

Un nuovo, imperdibile appuntamento al Teatro Manzoni con uno dei più grandi narratori del nostro tempo.

Un romanzo che indaga il lato oscuro della Storia. Una serata che promette emozioni vere.

Ingresso libero – prenotazione consigliata

Teatro Manzoni