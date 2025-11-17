“Politicamente Scorretto”, la XX edizione della rassegna con Carlo Lucarelli dal 19 al 25 novembre

La rassegna “Politicamente Scorretto” con Carlo Lucarelli torna a Casalecchio di Reno (BO) dal 19 al 25 novembre 2025 per la sua XX edizione.

Talks, panel di discussione, spettacoli, convegni e presentazioni di libri dedicati ai temi della legalità e della cittadinanza.

Di seguito il ricco programma delle giornate.

Mercoledì 19 novembre 2025

Scuola e impegno

Ore 15.00

Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno)

Panel sui podcast dedicati ai “casi” di Politicamente Scorretto con gli interventi di studenti e studentesse e dei docenti referenti di ITCS “G. Salvemini” e IIS “Belluzzi-Fioravanti” e testimonianze dei protagonisti del podcast, dedicato a Michele Fazio, giovanissima vittima di mafia.

Con Stefania Plasmati (docente ITCS Salvemini), Francesco Nicolino (docente IIS “Belluzzi-Fioravanti”), i genitori di Michele Fazio, Giuseppe e Lella Fazio, Giulia Migneco e Valeria Scafetta (Avviso Pubblico), autrici del libro “Storie di Vittime innocenti di mafia”. Modera l’incontro Massimo Lauria (Avviso Pubblico).

In collaborazione con Avviso Pubblico

Diretta su pagina Facebook e canale YouTube di Politicamente Scorretto

Camilleri 100

Ore 18.00

Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno)

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri.

Dialogo tra Luca Crovi, autore di Andrea Camilleri. Una storia (Salani, 2025), e Silio Bozzi, criminologo e scrittore.

Diretta su pagina Facebook e canale YouTube di Politicamente Scorretto

Giovedì 20 novembre 2025

Lavoro sicuro

Ore 10.00

Aula Magna Istituto “Belluzzi – Fioravanti”

I sindacati confederali parlano della sicurezza sul lavoro.

Con Susanna Sandri (CGIL), Marino Mazzini (CISL), Elisa Sambataro (UIL).

Incontro riservato alle classi quarte e quinte dell’Istituto.

Venerdì 21 novembre 2025

Scuola e impegno – incontro con Pietro Grasso

Ore 9.00

Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno)

Incontro con Pietro Grasso, ex Procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, che presenterà la graphic novel Da che parte stai. Tutti siamo chiamati a scegliere (Tunuè, 2025). Intervento conclusivo di Elena Mazzoni, Assessora alla Legalità della Regione Emilia-Romagna.

Incontro in presenza e in diretta streaming riservato alle classi terze della scuola secondaria di I grado e alle classi della scuola secondaria di II grado.

Ternitti: storia d’amore e di riscatto

Ore 21.00

Teatro comunale Laura Betti (piazza del Popolo, 1 – Casalecchio di Reno)

Spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Mario Desiati.

Di Giusy Frallonardo e Paolo Russo, con Giusy Frallonardo, Magda Marrone e Miriam Lorusso, regia Enrico Morita, produzione Aleph Theatre.

Nell’ambito delle attività promosse dallo Sportello Amianto Nazionale.

L’autore introduce la serata.

Ingresso gratuito.

Sabato 22 novembre 2025

La vittima tra diritto, giustizia e costituzione

Ore 10.00 – 13.00

Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno)

Convegno a cura del Centro per le Vittime di Reato e Calamità.

Con Gianni Devani (Centro per le Vittime), Felice Casson (ex magistrato e senatore), Susanna Vezzadini (Università di Bologna), Gian Guido Nobili (Regione Emilia-Romagna), Giulia Sarti (delegata legalità democratica e lotta alle mafie per Comune e Città metropolitana di Bologna). Modera Carlo Lucarelli (presidente Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime di Reato).

A cura del Centro per le Vittime di Reato e Calamità.

Nell’ambito delle iniziative per il 35° anniversario della Strage del Salvemini.

Diretta su pagina Facebook e canale YouTube di Politicamente Scorretto

La letteratura indaga i gialli della politica

Mafie e nuove mafie

Ore 16.00

Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno)

Carlo Lucarelli in dialogo con autori, autrici e giornalisti.

Presentazione del libro Immortali di Attilio Bolzoni.

Presentazione del libro La strategia parallela di Michele Riccio e Anna Vinci.

Presentazione del libro L’inferno ammobiliato di Anna Sergi.

Presentazione del libro Il mio silenzio è una stella. Vita di Francesca Morvillo di Sabrina Pisu.

Diretta su pagina Facebook e canale YouTube di Politicamente Scorretto

Martedì 25 novembre 2025

Basta violenza sulle donne

II Convegno “Codice Rosso e violenza sulle donne”

Ore 18.00

Teatro comunale Laura Betti (piazza del Popolo, 1 – Casalecchio di Reno)

Convegno-evento in occasione del 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Saranno presenti rappresentanti della magistratura, dell’Arma dei Carabinieri, esperti.

Durante l’evento letture ed esibizioni di danza e musica.

A cura di USIC – Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Segreteria Comando Provinciale di Bologna.

Una parte significativa delle iniziative sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Politicamente Scorretto.

I protagonisti

Sulla scena di Politicamente Scorretto 2025 si alterneranno 36 ospiti in 14 appuntamenti fra teatro, incontri, libri, panel, musica, iniziative rivolte alle scuole.

Attività per le scuole

Politicamente Scorretto non dimentica la sua attenzione alle giovani generazioni, attraverso alcuni eventi e laboratori dedicati alle scuole del territorio insieme a Libera e Avviso Pubblico.

Fra gli altri torna anche quest’anno l’appuntamento con Il Primo Piatto della Legalità, giunto alla 17^ edizione, nel quale per le scuole primarie di Casalecchio di Reno e Zola Predosa Melamangio ed Elior cucineranno un piatto a base di prodotti di Libera Terra, coltivati sui terreni confiscati alle mafie.

Politicamente Scorretto raccontato da ragazzi e ragazze

Dalla loro postazione alla Virgola e in Casa della Conoscenza nel pomeriggio di sabato 22 novembre un gruppo di giovani utilizzerà la narrazione radiofonica con interviste a ospiti e pubblico. Tutti i format realizzati saranno caricati sulle piattaforme e sui social della rassegna.

Merenda leggera a politicamente scorretto

Al Teatro Laura Betti Abbonamento Politicamente Scorretto per tre spettacoli del late show La Merenda Leggera condotto da Edoardo D’Elia con l’orchestra Leggera dal vivo e ospiti nuovi in ogni puntata.

Mercoledì 26 novembre 2025 ore 21.00: Atto I. Che cos’è la paura

Venerdì 19 dicembre 2025 ore 21.00: Atto II. Che cos’è la nostalgia

Giovedì 15 gennaio 2026 ore 21.00: Atto III. Che cos’è la morte

Abbonamento Intero: 35€ – Abbonamento Studenti e Under 30: 30€ – Biglietto singolo: 15€

Con la collaborazione della Fondazione Orchestra Luciano Pavarotti

Bookshop Libreria Mondadori

Sarà presente nei pomeriggi di mercoledì 19 e 22 novembre 2025 alla Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno) e nella sera di venerdì 21 novembre 2025 al Teatro Laura Betti (piazza del Popolo, 1 – Casalecchio di Reno). Durante le iniziative sarà possibile acquistare i libri presentati.

Banchetti Libera Terra

Il Collettivo “Antonino Polifroni” di Libera del Liceo “L. da Vinci” curerà uno stand coi prodotti di Libera Terra presso la Casa della Conoscenza.

Pieghevole Politicamente Scorretto edizione 2025 (il programma cartaceo è stato chiuso il 23 ottobre 2025. Ogni variazione verrà comunicata online)