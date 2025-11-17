Dal salotto al Palazzo. Storia del potere televisivo in Italia 1974-1994

by Redazione Libera Informazione

Le Chiese cristiane, e la Chiesa cattolica in particolare, sono molto presenti a Belem per la Cop 30. Ieri hanno dato vita a una processione nel centro della città amazzonica per segnare la propria presenza e dare voce alle sofferenze dei poveri che subiscono la parte peggiore dei disastri causati dai cambiamenti climatici. Stringi stringi […]