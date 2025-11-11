Tutti d’accordo sull’azzerare il Garante, tutti zitti sulla Commissione Antimafia

Non vola una mosca sulla presidente dell’Antimafia, on. Colosimo. Eppure i servizi di Report (con foto di statuetta col Duce) non sono stati più indulgenti. Come mai?

Mentre si realizza una inedita unanimità parlamentare per “dimettere” l’Autorità garante della privacy, non vola una mosca (o quasi) sulla presidente della Commissione Antimafia, on. Colosimo, che in quanto organismo parlamentare sarebbe tanto più soggetta ad una mozione di sfiducia.

Eppure i servizi di Report non sono stati più indulgenti. Come mai?

Forse la famigerata “statuetta” non è sufficiente a scatenare la censura, perché incomparabilmente più piccola del busto conservato in casa dalla seconda carica della Repubblica?

Forse le prove delle relazioni tutt’altro che accidentali o drasticamente interrotte con ex NAR e parenti legati ai medesimi ambienti eversivi ma anche alla ‘ndrangheta sono derubricate, per universale accettazione, a graziose “stronzate” (cit.) di una donna troppo giovane per portare la responsabilità di storie sepolte dalla Storia?

Può darsi. E tuttavia resterebbero da evadere le parole come al solito precise e pacate di Paolo Bolognesi, anima dei famigliari delle vittime della strage di Bologna, che ha fatto notare durante il medesimo servizio come sia impossibile accettare che la Commissione parlamentare Antimafia ignori i fili neri e piduisti che sembrano collegare le stragi più pacificamente ascrivibili alla “strategia della tensione” con quelle terroristico-mafiose degli anni 1992-1994, che tanto hanno ipotecato del nostro presente. Ciò che infatti rivela in maniera ineludibile la natura “depistante” (come l’ha recentemente definita il magistrato Nino Di Matteo) del percorso determinato fino a qui da Colosimo&Sodali è il muro “ad escludendum” eretto su ciò che la Commissione non deve trattare, a prescindere da ciò che eventualmente potrebbe essere accertato o meno.

La Commissione non deve trattare la Strage di Via D’Amelio all’interno del più ampio piano unitario degli attentati compiuti tra il 1992 ed il 1994.