Ad ‘Autumnia Figline’ dal 7 al 9 novembre tre appuntamenti con Libera

Saranno tre giorni importanti quelli che vivremo ad ‘Autumnia Figline’ dal 7 al 9 novembre dove parleremo di semi di legalità e di giustizia sociale.

Tre giorni di impegni ed eventi realizzati grazie al Comune Figline e Incisa Valdarno (FI) a Libera Coordinamento Valdarno al Presidio Libera Giovanni Spampinato e Legambiente Valdarno Superiore.

Lo faremo venerdì 7 novembre alle 18 presso il padiglione centrale in piazza Marsilio Ficino con tutti i comuni del Valdarno Aretino e Fiorentino firmatari del patto di amicizia con il Comune di Polistena e l’Amministrazione Comunale Cinquefrondi della Piana di Gioia Tauro in Calabria, presentando un progetto che sta sempre più prendendo campo.

Lo faremo con gli educatori e i ragazzi che questa estate hanno preso parte al campo di E!State Liberi a Polistena presso la Cooperativa Sociale Valle del Marro – Libera Terra e parleremo dei progetti futuri legati alla firma del patto di amicizia.

Continueremo sabato 8 novembre alle 10 sempre presso il padiglione centrale con un incontro con gli studenti dell’Isis Giorgio Vasari e dell’Istituto Paritario Marsilio Ficino dal titolo “Giustizia sociale, tutela ambientale e legalità per costruire il nostro futuro insieme a Francesca Rispoli, co-presidente nazionale di Libera, Giulia Bartolini, Referente di Libera Toscana, Enrico Fontana della Segreteria nazionale di Legambiente e con Ettore Squillace Greco, Procuratore Generale di Firenze. L’incontro è aperto a tutte le persone che vorranno partecipare.

Concluderemo i nostri interventi con l’incontro di domenica 9 novembre alle ore 12 sempre al padiglione centrale con l’incontro dal titolo “Dalla storia di un boss al riscatto di una terra”. Saranno presenti lo scrittore e giornalista d’inchiesta Lirio Abbate, che presenterà il suo libro “I diari del boss” dedicato alla storia di latitanza di Matteo Messina Denaro, e Francesco Citarda, Presidente del Condorzio Libera Terra che ci parlerà dell’importanza delle attività delle cooperative sociali che gestiscono i beni confiscati alle mafie.

Contemporaneamente in questi tre giorni presso lo stand centrale in piazza Marsilio Ficino, gestito dai giovani del Presidio Giovanni Spampinato, saranno in vendita i prodotti di Libera Terra.

Alcuni dei prodotti di Libera Terra saranno utilizzati anche per la cena di gala gestita dal ristorante dell’Isis Vasari e gli stessi prodotti saranno presentati anche nell’area cooking show.

Non mancherà anche la proiezione di un video mapping dal titolo “Riflessi di libertà e di legalità” che sarà proiettato nei tre giorni della fiera nell’Arena del Teatro Garibaldi ogni mezz’ora.

Tante iniziative che ci permetteranno di affrontare anche la situazione delle infiltrazioni mafiose nel nostro Valdarno e in Toscana alla luce delle inchieste keu e Calatruria, dei processi in corso, della situazione del porto di Livorno per il traffico di stupefacenti, del riciclaggio del denaro che vede la nostra regione tra le più esposte in Italia, dei reati ambientali anche’essi in aumento in Toscana.

E sarà l’occasione anche per rinnivare un Comune impegno per la legalità e la giustizia sociale.

Non mancate…