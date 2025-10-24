Festival dei Beni confiscati, Milano 27/30 ottobre 2025

Dal 27 al 30 ottobre si svolgerà, per la dodicesima edizione, il Festival dei Beni confiscati, la manifestazione organizzata dal Comune di Milano con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sull’azione di contrasto alle mafie e sul riutilizzo dei beni sottratti al controllo e all’uso della criminalità organizzata.

“La mafia non è un fatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine”, Giovanni Falcone.

Con lo stesso obiettivo anche quest’anno invitiamo la città, e in particolare i giovani studenti, a conoscere le storie e le attività che si svolgono nei beni confiscati e gestiti da Enti del Terzo Settore.

Consulta il calendario degli incontri o scarica il programma.

Lunedì 27 ottobre

Ore 9:30 – Teatro “Franco Parenti” via Pier Lombardo 14

Radici di mafia

Per comprendere la mafia di oggi è necessario risalire alle sue radici, riconoscere come si siano sviluppate e trasformate nei secoli fino a giungere a noi.

Il Generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Governale, già a capo della Direzione Investigativa Antimafia e comandante del ROS, a partire dalla sua esperienza diretta sul campo propone un viaggio che intreccia storia, letteratura e società, e si misura con Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano con delega sui beni confiscati, Alessandra Dolci, Procuratrice aggiunta, Coordinatrice della DDA di Milano, e Enrico Del Mercato, Caporedattore di “Repubblica” a Milano. Fare il punto sul costante impegno della Pubblica Amministrazione per restituire alla vita sociale dei beni confiscati, è anche l’occasione per superare stereotipi e pregiudizi sul fenomeno mafioso, approfondire i passaggi che hanno segnato la diversa evoluzione del Nord e del Sud d’Italia e riflettere sul radicamento della criminalità organizzata anche nel territorio lombardo.

Interverranno:

Dott. ssa Alessandra Dolci, Procuratrice aggiunta e Coordinatrice DDA sul contrasto alla criminalità organizzata

Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano

Giuseppe Governale, Generale dell’Arma dei Carabinieri, già a capo della Direzione Investigativa Antimafia e comandante del ROS

Enrico Del Mercato, Caporedattore di “Repubblica” a Milano.

Ore 15:00 – Passpartout Casa Chiaravalle via S.Arialdo 69

Scopri il bene

Grazie alla decennale collaborazione con l’Associazione Libera, i Beni confiscati si aprono agli studenti delle scuole superiori di Milano: i volontari dell’associazione conducono gli studenti nei luoghi e nelle storie dei beni tornati alla società civile grazie all’opera degli Enti Gestori.

Ore 18:00 – Lo Scrigno, Via Curtatone 12

Elaboriamo il bene – laboratorio aperto sulla legge 109/96

Tatiana Giannone, Responsabile nazionale beni confiscati di Libera, incontra insegnanti e cittadini per offrire chiavi di lettura nel racconto dell’importanza della legge 109/96. Un laboratorio, anche grazie all’intervento dei responsabili die presidi milanesi di Libera – Lea Garofalo e il presidio universitario), utile per il racconto rivolto alle giovani generazioni.

Martedì 28 ottobre

Ore 9:00 – 13:00 Coop Zerocinque, via Momigliano 3/ via Neera

Scopri il bene

Ore 9:30 – Vittime del Dovere presso Centro Sostegno e di promozione della cultura della Legalità, Via Santa Marcellina 4/C e Stazione dei Carabinieri di Milano Greco Milanese

Promuovere la cultura della legalità grazie all’incontro e alla conoscenza diretta di chi ogni giorno si impegna nel contrasto alla criminalità, attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti. Una “doppia” visita rivolta alle scuole primarie e secondarie, con attività differenziate per fascia d’età.

Laboratori artistici (“L’Arte del Bene Comune” e il “Quiz della Legalità”) e l’incontro con il Comandante della Stazione dei Carabinieri che ha contribuito alla confisca del bene, sono i momenti che vedranno coinvolti le ragazze e i ragazzi.

Ore 15:00 – AUSER Volontariato Prealpi, via Marcantonio dal Re 6

Inaugurazione e avvio delle attività dell’Associazione Auser Prealpi Milano all’interno del bene confiscato che grazie all’Ente viene restituito alla città offrendo risposte alle richieste ed esigenze della città.

Interverranno:

Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute

Giulia Pelucchi, Presidente Municipio 8

Rossana Siboni, Farsi Prossimo

Annamaria Antoniolli, Presidente Comprensoriale

Ore 18:30 – Centro culturale Calderara, Biblioteca di via Garibaldi 6 a Vanzago

BenESSERE – Il riutilizzo sociale dei beni confiscati come opportunità per le comunità locali

Tatiana Giannone responsabile nazionale del settore beni confiscati di Libera, Pietro Basile referente provinciale Libera Milano e Lorenzo Musante sindaco di Vanzago, si confrontano con amministratori ed enti di terzo settore locali sulla presenza di beni confiscati nel territorio comunale e sulle opportunità di riutilizzo sociale che questi aprono.

Ore 18:30 – Il Balzo, via Ceriani 14

Presentazione della tesi universitaria “Gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati. Pio la Torre” a cura della Dott.ssa Elena Simeti – Associazione UCAPTE.

La destinazione dei beni confiscati come presidi di giustizia sociale: il Sistema Lombardia e la Pedagogia antimafia di Regione Puglia, le buone prassi di riutilizzo sociale. Interverranno Amministratori pubblici impegnati nella gestione e utilizzo dei beni confiscati.

Ore 18:30 – Anglad, via del Mare 185/187

Incontro di presentazione dell’attività e delle iniziative che si svolgeranno all’interno del bene confiscato. Una occasione di condivisione degli obbiettivi con tutti gli attori che insistono sul territorio.

A seguire (dalle 20:30) Anglad incontra il quartiere Cantalupa: i volontari si mettono a disposizione dei cittadini del quartiere per raccontare l’attività di volontariato che si svolgono all’interno del Bene Confiscato. Un momento di condivisione importante anche per “raccontare” il bene e la sua storia di restituzione alla società civile.

Mercoledì 29 ottobre

Scopri il bene

dalle 9:00 alle 13.00 presso Passpartout Casa Chiaravalle, via S.Arialdo 69

dalle 9:30 alle 13:00 presso Mamme a Scuola, via Varesina 66

dalle 11:00 alle 12:30 presso Lo Scrigno, via Curtatone 12.

Ore 17:00 – ABIO Associazione per il Bambino in Ospedale, via Riva di Treno 1

Momento di avvio delle attività dell’Associazione all’interno del bene confiscato: volontari ed operatori testimonieranno l’importanza e il valore della propria attività all’interno di una realtà restituita alla città.

Ore 18:00 – Associazione Famiglie Sindrome di Williams, via Mosè Bianchi 71

Aperitivo dedicato al racconto degli obbiettivi della Associazione e dell’importanza del recupero di un bene confiscato come luogo del lavoro di educatori, famiglie e beneficiari.

Interverranno alcuni beneficiari di varie età, con le loro famiglie, insieme a:

Donato Pignataro, Presidente dell’Associazione Famiglie Sindrome di Williams

Luca Lattuada, Responsabile degli educatori.

Giovedì 30 ottobre

Scopri il bene

dalle 9:30 alle 13.00 presso Associazione Famiglie Sindrome di Williams, via Mosè Bianchi 71

dalle 9:30 alle 12:30 presso Bell Nett, L.go Fratelli Cervi 1

dalle 9:30 alle 11:00 SOS Bambino IA APS, via Melzi d’Eril 44

Ore 10:30 – Istituto Comprensivo Riccardo Massa, via Donadoni 18

Per questo mi chiamo Giovanni

Il coraggio, l’abnegazione, il senso del dovere, il senso di una vita. L’importanza di raccontare l’esistenza di Giovanni Falcone alle nuove generazioni. Partendo dalle pagine del romanzo “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando, dialogo con gli studenti dell’istituto Riccardo Massa con l’autore e con l’Assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé.

Ore 17:00 – Mamme a Scuola, via Varesine 66

Doppio evento nella ormai storica sede dell’Associazione: l’incontro finale del percorso “Safe gaming: videogiochi tra rischi e potenzialità”, rivolto a genitori e figli, che in occasione del festival dei beni confiscati sarà aperto al pubblico.

Contemporaneamente, inaugurazione, con aperitivo, di una mostra fotografica sulle attività svolte da Mamme a Scuola nel bene confiscato dalla sua presa in gestione ad oggi.

L’evento è organizzato in collaborazione con il presidio Lea Garofalo di Libera.

Ore 17:30 – Bell Nett, L.go Fratelli Cervi 1

Presentazione con gli autori della nuova edizione del libro “Il giro dei soldi. Dal cuore di Milano ai paradisi fiscali: il riciclaggio tra economia illegale e vita quotidiana” di David Gentili, Ilaria Ramoni, Mario Turla.

Ore 18:30 – Il Balzo, via Ceriani 14

Aperitivo in cortile

I ragazzi e i volontari dell’associazione Il Balzo organizzano un aperitivo presso il cortile dello stabile sede dell’Associazione. L’invito è rivolto a tutti gli inquilini che risiedono nel condominio, per partecipare ad un momento di convivialità e di conoscenza dell’attività dell’associazione.