Cassano d’Adda 25 ottobre: intitolazione della sede dell’A.N.C. a Giuseppe Bommarito

by Redazione Libera Informazione

-

La vita è bella, dolce, agra, strana, è uno schifo, è un sogno, la vita è una sola, è lo strepito di un pazzo, è un batter di ciglia, la vita è un gioco, un combattimento, un incubo, un’altalena, la vita è un dono, una fregatura, un prestito. La vita è ciò che accade mentre […]