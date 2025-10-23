Cassano d’Adda 25 ottobre: intitolazione della sede dell’A.N.C. a Giuseppe Bommarito
Sabato 25 ottobre a Cassano d’Adda (MI), a partire dalle ore 10:30, si terrà una cerimonia dedicata all’intitolazione della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri all’Appuntato Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria Giuseppe Bommarito.
L’appuntato Giuseppe Bommarito è una delle vittime della strage mafiosa di via Scobar a Palermo, avvenuta il 13 giugno del 1983, quando i killer mafiosi lo uccisero insieme al capitano dell’Arma di Monreale Mario D’Aleo e al carabiniere Pietro Morici.
Programma
ore 10.30 – Piazza Generale Perrucchetti, Cassano d’Adda (MI)
Alzabandiera ed esibizione della Fanfara del 3º Reggimento Carabinieri Lombardia
Allocuzioni introduttive del Presidente della Sezione e del Sindaco.
Intervento della Dott.ssa Francesca Bommarito (sorella del Caduto).
Presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole Medie e Superiori sul tema della Legalità e Lotta alle Mafie
ore 11.15 – Partenza Corteo diretto alla Sezione, Piazza Lega Lombarda
Allocuzioni del Presidente della Sezione con intervento di Salvatore Bommarito (figlio del Caduto).
Cerimonia di Intitolazione: scoprimento targa, taglio del nastro,
Benedizione della Sezione e visita dei locali
Esibizione della Fanfara del 3º Reggimento Carabinieri Lombardia
ore 11.45 – Saluto alla massima Autorità dell’Arma dei Carabinieri
ore 12.00 – Rinfresco presso la adiacente “Casa Berva”
Info: cultura.sport@comune.cassanodadda.mi.it
Chi era Giuseppe Bommarito
Coraggio, lealtà, onestà, fedeltà. Giuseppe era stato educato sin da bambino a questi valori. E su questi valori aveva costruito, nel tempo, tutta la sua esistenza. Da muratore o carabiniere, da padre di famiglia o da servitore dello Stato, non importa in quale ambito. L’importante era viverli quei valori, testimoniali, incarnarli. Costi quel che costi. Perché non sono stati i valori in cui credeva a causarne la morte. Semmai, a quella morte hanno dato un senso.
Leggi la sua storia sul sito Vivi – Libera Memoria
