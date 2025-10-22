NEWS

Mediterranea, don Ciotti: “A giudizio per omissione di soccorso dovrebbero andare le istituzioni”

Presente in aula per la prima udienza del processo che vede imputati i fondatori dell’ong, don Luigi Ciotti attacca: “L’Italia ha scelto la politica improntata alla disumanità”.

“Le istituzioni italiane dovrebbero andare a processo per omissione di soccorso. Le politiche improntate alla disumanità, dai porti lontani al ddl sicurezza, servono solo a consolidare il proprio potere”.

A dispetto dei chilometri da fare, dell’agenda piena, delle mille emergenze e progetti da seguire, il fondatore di Libera e del Gruppo Abele, don Luigi Ciotti ieri ha voluto esserci a Ragusa.

Di fronte al tribunale è iniziato il processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che vede imputati i cofondatori di Mediterranea, Luca Casarini, Beppe Caccia e Alessandro Metz, e l’equipaggio a bordo di Mare Jonio nel settembre 2020, il comandante Pietro Marrone, la medica di bordo Agnese Colpani e il soccorritore Fabrizio Gatti.

Don Luigi parla al termine dell’udienza in quelle aule che per lui sono sempre state “di giustizia” e sembra quasi provato: “Tutto questo è umiliante. Provo una reale sofferenza nel vedere persone pulite, generose, finire sotto processo”.

