Giornalisti feriti a Udine: la solidarietà di Assostampa FVG

Altri cronisti feriti, altre aggressioni, una serie che sembra non finire mai e aggravarsi di volta in volta.

Solo pochi giorni fa avevamo segnalato, e condannato, l’ennesima aggressione ai danni di un giornalista, nel corso di una manifestazione Pro Palestina a Trieste.

Una cronaca ormai periodica, che purtroppo ha trovato conferma, con conseguenze ancora più gravi, nel corso delle manifestazioni organizzate a Udine contro la partita fra Italia e Israele.

Una collega di Rainews24, è stata colpita alla testa da una pietra mentre stava svolgendo il proprio lavoro. È stata soccorsa e portata al pronto soccorso di Udine, dove le sono state prestate le cure necessarie. Un altro giornalista, inviato del Local team, ha poi subìto un importante trauma cranico.

L’Assostampa FVG esprime vicinanza e augura una rapida guarigione ai colleghi, e condanna ogni forma di violenza, che non può mai essere giustificata o tollerata. Ai due colleghi, così come a tutti i giornalisti e alle giornaliste che ogni giorno lavorano sul campo con dedizione e coraggio per garantire il diritto all’informazione dei cittadini, va l’assoluta solidarietà del sindacato dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

Anche la Federazione nazionale della Stampa italiana è vicina ai giornalisti rimasti feriti ieri durante gli scontri di Udine. La Fnsi augura ai colleghi pronta guarigione e che possano presto tornare a raccontare ai cittadini cosa accade nelle nostre città. Il sindacato condanna, infine, la violenza dei manifestanti di Udine come ogni altra forma di violenza.

Assostampa Friuli Venezia Giulia