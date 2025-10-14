“Nino Lisi: una vita per gli altri”, l’incontro a Città della Scienza

Si è svolto ieri, 13 ottobre 2025, presso la Sala Archimede di Città della Scienza, l’incontro dedicato a Nino Lisi, figura esemplare di impegno civile, sociale e culturale. Un pomeriggio ricco di testimonianze e riflessioni per ricordare una vita spesa al servizio degli altri e per la costruzione di una società più giusta, solidale e democratica.

L’evento è stato aperto da Roberta Lisi, che ha introdotto il significato dell’iniziativa e il profondo legame tra Nino e la comunità di Città della Scienza. Sono seguiti i saluti dei dirigenti, delle lavoratrici e dei lavoratori dell’istituzione, che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha sempre creduto nel valore della conoscenza e dell’impegno collettivo.

La prima tavola rotonda, intitolata L’altro Mezzogiorno, è stata dedicata al Sud come spazio di resistenza e rigenerazione. Sono intervenuti Giuseppe Avallone, del Laboratorio per la manutenzione dell’intelligenza, Antonio Bassolino, già sindaco di Napoli, Emanuela Bocchetti di Città della Scienza, Ugo Leone dell’Università Federico II di Napoli e Nicola Ricci, segretario generale della CGIL Napoli Campania.

A seguire, la sessione Democrazia è libertà ha affrontato i temi della partecipazione, dei diritti e dell’informazione libera. Hanno preso la parola Paolo Borrometi, giornalista, Marco Brazzoduro di Cittadinanza e Minoranze, Tommaso Di Francesco del quotidiano Il Manifesto, Adriano Giannola di SVIMEZ, Giuseppe Giulietti di Articolo 21 e Giovanni Russo Spena dei Giuristi Democratici.

La giornata si è conclusa con Conta solo la pace, una riflessione sulla pace e sulla solidarietà internazionale in un mondo sempre più attraversato da conflitti. Sono intervenuti Pietro Barrera, del portale paceinmovimento.it, Luisa Morgantini di AssopacePalestina, Massimo Silvestri di Amistrada, Vincenzo Vita, presidente di AAMOD, e Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico.

A coordinare l’intero incontro è stato il giornalista Altero Frigerio.

Link della diretta: https://www.radioradicale.it/scheda/771166/nino-lisi-una-vita-per-gli-altri.

Fondazione Idis Città della Scienza