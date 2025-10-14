Giovedì 16 ottobre a Binaria la macchina da scrivere di Giancarlo Siani

Arriva a Binaria il tour della macchina da scrivere di Giancarlo Siani, giornalista napoletano ucciso dalla camorra.

L’apputamento è per giovedì 16 ottobre ore 18.00 presso Binaria centro commensale del Gruppo Abele, in via Sestriere 34 a Torino.

In viaggio con Giancarlo Siani, o meglio in viaggio con la Olivetti M80 con cui ha scritto oltre 650 tra articoli e inchieste, dal 1979 al 1985. A 40 anni dall’omicidio del giornalista, Libera e lavialibera, in collaborazione con Fondazione Giancarlo Siani, portano in un viaggio in treno attraverso l’Italia, accompagnata dai giornalisti de lavialibera e dai volontari di Libera, la macchina da scrivere del giovane cronista napoletano ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985.

“Giancarlo Siani, la verità non muore” è il titolo dell’iniziativa che prevede sette tappe, undici appuntamenti dalla Campania al Piemonte, passando per Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. Ogni tappa diventerà l’occasione per ricordare il giornalista e confrontarsi pubblicamente sui problemi dell’informazione oggi.

