NEWS

Giovedì 16 ottobre a Binaria la macchina da scrivere di Giancarlo Siani

Binaria il . Brevi, Campania, Giovani, Informazione, Piemonte, Progetti e iniziative

Arriva a Binaria il tour della macchina da scrivere di Giancarlo Siani, giornalista napoletano ucciso dalla camorra.

L’apputamento è per giovedì 16 ottobre ore 18.00 presso Binaria centro commensale del Gruppo Abele, in via Sestriere 34 a Torino.

In viaggio con Giancarlo Siani, o meglio in viaggio con la Olivetti M80 con cui ha scritto oltre 650 tra articoli e inchieste, dal 1979 al 1985. A 40 anni dall’omicidio del giornalista, Libera e lavialibera, in collaborazione con Fondazione Giancarlo Siani, portano in un viaggio in treno attraverso l’Italia, accompagnata dai giornalisti de lavialibera e dai volontari di Libera, la macchina da scrivere del giovane cronista napoletano ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985.

“Giancarlo Siani, la verità non muore” è il titolo dell’iniziativa che prevede sette tappe, undici appuntamenti dalla Campania al Piemonte, passando per Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. Ogni tappa diventerà l’occasione per ricordare il giornalista e confrontarsi pubblicamente sui problemi dell’informazione oggi.

Leggi l’approfondimento su lavialibera

Binaria centro commensale del Gruppo Abele

“Giancarlo Siani, la verità non muore”. In viaggio per l’Italia con la sua macchina da scrivere

Trackback dal tuo sito.

Libera

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link