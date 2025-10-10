Centro documentazione Libera intitolato Morrione e Della Volpe domani a Roma

Oltre 4000 libri catalogati e consultabili, digitalizzazione di più di 100 documenti audio, video e fotografico a partire dagli anni 90.

Un patrimonio storico unico, ricco di ricordi, immagini e video che raccontano un pezzo fondamentale della storia collettiva del nostro Paese.

Un patrimonio che grazie a Libera diventa un tesoro e una testimonianza condivisa, da cui attingere per comprendere e affrontare le sfide attuali.

È il Centro di Documentazione, un luogo di cultura e formazione, progettato per offrire una nuova interpretazione dei fenomeni mafiosi e corruttivi, aperto gratuitamente a studenti, ricercatori, cittadini e associazioni, contribuendo a diffondere conoscenza e consapevolezza.

Domani venerdì 10 ottobre presso la sede di Libera in via Stamira 5 a Roma alle ore 18.00 il Centro sarà intitolato alla memoria di Roberto Morrione e Santo Della Volpe.

Saranno presenti Mara Filippi Morrione e Teresa Marchesi Della Volpe, Francesca Rispoli, copresidente di Libera, familiari di vittime innocenti delle mafie, Fabrizio Villeggia, dell’assessorato alla cultura Comune di Roma. In collaborazione con Memoria srl.

Il centro di documentazione è situato all’interno di un bene confiscato alle mafie, che ospita ExtraLibera un percorso multimediale e gli uffici della sede nazionale dell’Associazione.

Nei prossimi mesi Libera arricchirà ulteriormente il proprio patrimonio, integrando anche altre banche dati nazionali e internazionali dedicate a questi temi. Questo lavoro contribuirà a una ricostruzione accurata della storia d’Italia e del movimento antimafioso.

Tra gli scaffali anche un fondo dedicato alla memoria del giornalista Orazio Barrese, della ricercatrice Paola Monzini, di Saveria Antiochia, mamma di Roberto Antiochia.

Il 13 maggio 2024 la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio ha dichiarato d’interesse storico particolarmente importante l’archivio di Libera.

L’intitolazione del Centro Documentazione Roberto Morrione e Santo della Volpe, sarà preceduta la mattina del 10 ottobre alle ore 10.00 dal convegno nazionale “Tracce Libere. Le memorie dell’antimafia tra ricerca, testimonianze e impegno civile” alla presenza di Luigi Ciotti, presidente di Libera, Carlo Lucarelli, scrittore, Rocco Sciarrone, Università di Torino e Presidente SISMA e Annalisa Tota, Prorettrice Vicaria Università Roma Tre.

Saranno 10 i panel che si svolgeranno nei due giorni di “Tracce Libere”, 38 le ricerche, portate da 65 ricercatori in rappresentanza di 21 università (di cui 3 estere), 7 associazioni e centri studio da Italia, Francia (Parigi, Lione, Corsica), Malta, Nigeria. Filo conduttore la memoria come elemento nella ricerca su mafie e corruzione. Con un taglio che intreccia la ricerca accademica con la ricerca operata da centri ricerca e giornalismo investigativo, all’azione dei movimenti di base rappresentati dai presidi di Libera di diverse aree del Paese.

Fonte: Ansa

Mafie: Libera, 10 ottobre a Roma inaugurazione Centro documentazione “Roberto Morrione e Santo Della Volpe”

Sarà inaugurato venerdì 10 ottobre, alle ore 18 nell’Extralibera in via Stamira 5 a Roma, il Centro di documentazione di Libera, intitolato alla memoria dei giornalisti Roberto Morrione e Santo Della Volpe.

Il Centro, realizzato all’interno di un bene confiscato alle mafie, rappresenta un luogo di studio, ricerca e formazione gratuito e aperto a studenti, ricercatori, cittadini e associazioni.

Con oltre 4000 libri catalogati e la digitalizzazione di più di 100 documenti audio, video e fotografici a partire dagli anni ’90, il Centro custodisce un patrimonio storico riconosciuto dalla Soprintendenza archivistica del Lazio come di “particolare interesse”.

Tra i fondi presenti anche quelli dedicati a Orazio Barrese, Paola Monzini e Saveria Antiochia.

L’intitolazione sarà preceduta, alle ore 11 dello stesso giorno, dal convegno nazionale “Tracce Libere. Le memorie dell’antimafia tra ricerca, testimonianze e impegno civile”, con la partecipazione di don Luigi Ciotti, presidente di Libera, lo scrittore Carlo Lucarelli, il sociologo Rocco Sciarrone e la prorettrice Annalisa Tota.

In due giorni, 38 ricerche presentate da 65 studiosi provenienti da 21 università e 7 centri di ricerca, in un dialogo tra accademia, giornalismo e attivismo sociale.

Fonte: AgenSIR