Genova, AreaDG a congresso dal 10 al 12 ottobre: “La Forza e il Diritto: il presidio della giurisdizione”.

Dal 10 al 12 ottobre si terrà a Genova, presso il Teatro della Tosse, il 5° congresso nazionale di AreaDG “La Forza e il Diritto: il presidio della giurisdizione”.

I lavori congressuali saranno preceduti da alcuni eventi di confronto con la collettività sui temi del diritto e dei diritti.

Si comincia lunedì 6 ottobre con un primo incontro-dibattito sulla riforma costituzionale ‘della giustizia’:

La riforma Nordio: una riforma della magistratura che non serve alla giustizia

Salone di rappresentanza del Comune di Genova – via Garibaldi, 9

Lunedì 6 ottobre 2025 ore 17:00

Introduce:

Riccardo Ferrante, Professore di storia del diritto Università di Genova

Ne discutono:

Alessandro Terrile, avvocato, vicesindaco di Genova

Luca Traversa, pubblico ministero, Procura di Savona

Debora Serracchiani, deputata, responsabile giustizia del PD

Valentina D’Orso, deputata, Movimento 5 Stelle

Conclude:

Cesare Parodi, Presidente Associazione Nazionale Magistrati

Modera:

Paolo Frosina, giornalista del Fatto Quotidiano

Evento patrocinato dal Comune di Genova, e in collaborazione con il Comitato per lo Stato di diritto

***

Si continua martedì 7 ottobre con incontro sulla giustizia riparativa:

Presentazione del libro: “Oltre la vendetta”: La strada della giustizia riparativa

Libreria L’amico ritrovato, via Luccoli 98/r Genova

Martedì 7 ottobre 2025 ore 17:00

Modera: Maria Eugenia Oggero, magistrato di Cassazione

Ne discutono gli autori:

Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze

Edoardo Vigna, giornalista del “Corriere della Sera”

Con l’intervento di:

Federica Brunelli, mediatrice della cooperativa Dike di Milano

Doriano Saracino, garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive – Liguria

