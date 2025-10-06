Genova, AreaDG a congresso dal 10 al 12 ottobre: “La Forza e il Diritto: il presidio della giurisdizione”.
Dal 10 al 12 ottobre si terrà a Genova, presso il Teatro della Tosse, il 5° congresso nazionale di AreaDG “La Forza e il Diritto: il presidio della giurisdizione”.
I lavori congressuali saranno preceduti da alcuni eventi di confronto con la collettività sui temi del diritto e dei diritti.
Si comincia lunedì 6 ottobre con un primo incontro-dibattito sulla riforma costituzionale ‘della giustizia’:
La riforma Nordio: una riforma della magistratura che non serve alla giustizia
Salone di rappresentanza del Comune di Genova – via Garibaldi, 9
Lunedì 6 ottobre 2025 ore 17:00
Introduce:
Riccardo Ferrante, Professore di storia del diritto Università di Genova
Ne discutono:
Alessandro Terrile, avvocato, vicesindaco di Genova
Luca Traversa, pubblico ministero, Procura di Savona
Debora Serracchiani, deputata, responsabile giustizia del PD
Valentina D’Orso, deputata, Movimento 5 Stelle
Conclude:
Cesare Parodi, Presidente Associazione Nazionale Magistrati
Modera:
Paolo Frosina, giornalista del Fatto Quotidiano
Evento patrocinato dal Comune di Genova, e in collaborazione con il Comitato per lo Stato di diritto
***
Si continua martedì 7 ottobre con incontro sulla giustizia riparativa:
Presentazione del libro: “Oltre la vendetta”: La strada della giustizia riparativa
Libreria L’amico ritrovato, via Luccoli 98/r Genova
Martedì 7 ottobre 2025 ore 17:00
Modera: Maria Eugenia Oggero, magistrato di Cassazione
Ne discutono gli autori:
Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
Edoardo Vigna, giornalista del “Corriere della Sera”
Con l’intervento di:
Federica Brunelli, mediatrice della cooperativa Dike di Milano
Doriano Saracino, garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive – Liguria
