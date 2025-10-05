“Giancarlo Siani. La verità non muore”: tre incontri con giornalisti e università a Milano

Arriva a Milano la macchina da scrivere di Giancarlo Siani, il giovane cronista napoletano ucciso 40 anni fa dai killer della camorra, per avere denunciato gli affari criminali dei clan.

Il 23 settembre 1985, Giancarlo Siani fu ucciso dalla camorra sotto casa sua, in via Vincenzo Romaniello, a pochi passi da piazza Leonardo, nel quartiere napoletano dell’Arenella. Il giornalista fu crivellato da dieci colpi alla testa sparati da due pistole Beretta calibro 7,65 mentre era ancora a bordo della sua Citroën Méhari verde. Così la camorra fece tacere la voce della verità che attraverso la macchina da scrivere, una Olivetti M80, dava forma a tutto quello su cui fino a quel momento si era preferito tacere.

Siani lavorava alla redazione centrale de Il Mattino, diretto allora da Pasquale Nonno. E con la sua M80 mise nero su bianco i crimini compiuto dalla camorra.

Quella macchina da scrivere, così lontana dai computer su cui i giornalisti lavorano oggi, assurge a simbolo di una verità che non può e non deve morire, quella che si deve accompagnare alla fedele cronaca giornalistica dei fatti basata su realtà anche “scomode” per qualcuno.

E così “Giancarlo Siani, la verità non muore”, l’iniziativa promossa da Libera e lavialibera, con Fondazione Giancarlo Siani arriva in Lombardia dove il progetto vede la partnership fattiva con Associazione Lombarda dei Giornalisti, Fondazione Diritti Umani, Articolo 21 e Università Statale di Milano. Ogni tappa diventa l’occasione per ricordare il giornalista e confrontarsi pubblicamente sui problemi dell’informazione oggi.

Tre gli incontri in programma a Milano nella settimana che va dal 6 ottobre, giorno in cui avverrà a Bologna il passaggio di testimone tra Libera Emilia-Romagna e Libera Lombardia, all’11 ottobre, quando la macchina da scrivere sarà consegnata a Libera Piemonte.

Il primo è in programma martedì 7 ottobre alle 11.30, presso la sede dell’Associazione lombarda dei Giornalisti, nello Spazio Circolo della Stampa (viale Monte Santo 7).

Partecipano:

Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage.it

Paolo Berizzi, inviato de La Repubblica

Ester Castano, Ordine dei giornalisti della Lombardia

Danilo De Biasio, presidente della Fondazione Diritti Umani e per l’associazione Articolo 21

Lorenzo Frigerio, Libera Informazione e referente Libera Lombardia

Paolo Perucchini, presidente dell’Associazione lombarda Giornalisti

La macchina da scrivere dalle 9 alle 17.30 è esposta presso lo Spazio Circolo della Stampa dell’ALG.

Nei giorni successivi il testimone passa all’Università Statale di Milano.

Dall’8 al 10 ottobre, l’Università Statale di Milano ospita, nella sede di via Conservatorio 7, la Olivetti M80 con cui Siani scrisse oltre 650 tra articoli e inchieste, dal 1979 al 1985, sarà esposta presso la sede della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali l’8, 9 e 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 17.

Sarà presente anche un banchetto informativo a cura dei dottorandi e delle dottorande del dottorato in Studi sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano e del presidio universitario di Libera Milano.

In concomitanza con l’esposizione della macchina sono in programma due iniziative organizzate dalla nostra Università il 9 e l’11 ottobre.

Giovedì 9 ottobre ore 16.30-19, via Conservatorio 7 – aula 25

Nell’ambito del Laboratorio di Giornalismo antimafioso, presentazione del libro del giornalista Pietro Perone “Giancarlo Siani, Terra nemica” (San Paolo Edizioni, 2025).

Oltre all’autore intervengono:

Ciro Dovizio, Università degli Studi di Milano

Vittorio Di Trapani, Federazione Nazionale Stampa Italiana

Lorenzo Frigerio, Libera.

Introduce e modera Sergio Splendore, Università degli Studi di Milano.

Sabato 11 ottobre ore 10, via Festa del Perdono 3 – aula 208

Proiezione del film Fortapàsc di Marco Risi.

Saluti introduttivi di Fabio Basile, Università degli Studi di Milano.

A seguire, dibattito con:

Paolo Siani, fratello di Giancarlo

Elena Ciccarello, lavialibera

Pietro Basile, Libera