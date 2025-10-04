Marcia PerugiAssisi: lunedì 6 ottobre a Roma conferenza stampa nazionale di presentazione
Domenica 12 ottobre si svolgerà la Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità all’insegna del motto “Imagine all the people”. Decine di migliaia di cittadini, scuole, associazioni ed Enti Locali di tantissime città italiane si stanno organizzando per partecipare, promuovendo manifestazioni di ogni genere.
Lo stesso giorno, nell’ambito della PerugiAssisi, si svolgerà la prima Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace che raccoglie una delle ultime grandi proposte di Papa Francesco.
Dal 9 al 12 ottobre 2025, la PerugiAssisi sarà preceduta dall’Assemblea dell’Onu dei Popoli: un originale incontro della società civile internazionale che sta resistendo a tutte le crudeltà del mondo, al genocidio di Gaza, all’escalation in Ucraina, alla carneficina del Sudan e di troppe altre parti del mondo, alla corsa al riarmo, alla crescita delle ingiustizie, delle disuguaglianze, dell’autoritarismo e alla distruzione del diritto internazionale democratico. E che vuole costruire l’alternativa.
A partire da giovedì 9 ottobre, Perugia si trasformerà in un grande “Cantiere della pace” con eventi nazionali organizzati da Università, scuole, Enti Locali, giornalisti e associazioni.
La PerugiAssisi, l’Assemblea dell’Onu dei Popoli e le iniziative collegate saranno illustrate nella Conferenza stampa che si terrà lunedì 6 ottobre a Roma presso la sala Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia (Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito, 102) a partire dalle ore 11.00.
Alla Conferenza interverranno:
Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace
Tom Fletcher, SottoSegretario Generale per gli Affari Umanitari e Coordinatore dei Soccorsi di Emergenza delle Nazioni Unite (Messaggio video)
Giorgina Levi e Simona Moscarelli, Global Movement To Gaza, Global Sumud Flotilla
Corrado Mandreoli, ResQ People Saving People
Guido Barbera, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace
Le giovani e i giovani Costruttori di Pace
Fabio Barcaioli, Assessore Regione Umbria
Massimiliano Presciutti, Presidente Provincia Perugia
Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia
Valter Stoppini, Sindaco di Assisi
Fabiana Cruciani, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace
Alessandro Saggioro, Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace)
Beppe Giulietti, Fondatore Articolo 21
Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini
Chiara Bannella, Banca Etica
Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità e dell’Assemblea dell’Onu dei Popoli
Lunedì 6 ottobre 2025, Roma – ore 11.00
Associazione della Stampa Estera in Italia
Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito, 102
Diretta streaming sulla pagina FB dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e della Marcia PerugiAssisi
Trackback dal tuo sito.