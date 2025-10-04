Marcia PerugiAssisi: lunedì 6 ottobre a Roma conferenza stampa nazionale di presentazione

Domenica 12 ottobre si svolgerà la Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità all’insegna del motto “Imagine all the people”. Decine di migliaia di cittadini, scuole, associazioni ed Enti Locali di tantissime città italiane si stanno organizzando per partecipare, promuovendo manifestazioni di ogni genere.

Lo stesso giorno, nell’ambito della PerugiAssisi, si svolgerà la prima Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace che raccoglie una delle ultime grandi proposte di Papa Francesco.

Dal 9 al 12 ottobre 2025, la PerugiAssisi sarà preceduta dall’Assemblea dell’Onu dei Popoli: un originale incontro della società civile internazionale che sta resistendo a tutte le crudeltà del mondo, al genocidio di Gaza, all’escalation in Ucraina, alla carneficina del Sudan e di troppe altre parti del mondo, alla corsa al riarmo, alla crescita delle ingiustizie, delle disuguaglianze, dell’autoritarismo e alla distruzione del diritto internazionale democratico. E che vuole costruire l’alternativa.

A partire da giovedì 9 ottobre, Perugia si trasformerà in un grande “Cantiere della pace” con eventi nazionali organizzati da Università, scuole, Enti Locali, giornalisti e associazioni.

La PerugiAssisi, l’Assemblea dell’Onu dei Popoli e le iniziative collegate saranno illustrate nella Conferenza stampa che si terrà lunedì 6 ottobre a Roma presso la sala Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia (Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito, 102) a partire dalle ore 11.00.

Alla Conferenza interverranno:

Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

Tom Fletcher, SottoSegretario Generale per gli Affari Umanitari e Coordinatore dei Soccorsi di Emergenza delle Nazioni Unite (Messaggio video)

Giorgina Levi e Simona Moscarelli, Global Movement To Gaza, Global Sumud Flotilla

Corrado Mandreoli, ResQ People Saving People

Guido Barbera, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

Le giovani e i giovani Costruttori di Pace

Fabio Barcaioli, Assessore Regione Umbria

Massimiliano Presciutti, Presidente Provincia Perugia

Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia

Valter Stoppini, Sindaco di Assisi

Fabiana Cruciani, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace

Alessandro Saggioro, Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace)

Beppe Giulietti, Fondatore Articolo 21

Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini

Chiara Bannella, Banca Etica

Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità e dell’Assemblea dell’Onu dei Popoli

Lunedì 6 ottobre 2025, Roma – ore 11.00

Associazione della Stampa Estera in Italia

Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito, 102

Diretta streaming sulla pagina FB dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e della Marcia PerugiAssisi