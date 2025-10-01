NEWS

Diffamazione di Paolo Berizzi, ora Francesco Storace chiede l’abbreviato

Articolo 21 il . Brevi, Diritti, Giustizia, Informazione, Politica

La prima udienza del processo per diffamazione a carico di Francesco Storace quale responsabile del fotomontaggio che riproduceva il volto dell’inviato di Repubblica — sotto scorta da anni per minacce neofasciste e neonaziste — imbavagliato e, sullo sfondo, la bandiera delle Brigate Rosse si è tenuta con una novità procedurale arrivata dalla difesa.

All’udienza predibattimentale di oggi la difesa dell’imputato ha infatti chiesto di definire il procedimento con rito abbreviato. Il giudice ha rinviato per discussione e emissione sentenza al 4 novembre. Insieme a Berizzi in Tribunale c’erano la portavoce di Articolo 21 Elisa Marincola, con il coordinatore dei presidi Giuseppe Giulietti e il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Vittorio Di Trapani.

L’indegna grafica accompagnava un articolo intitolato “Repubblica ricomincia con l’odio e una rubrica per la caccia all’uomo nero”. Era il 2019. Per quell’attacco a Berizzi e a Repubblica, l’autore, Francesco Storace, è andato a processo: la pm della procura di Roma, Luigia Spinelli, ne ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per diffamazione aggravata dall’uso del mezzo stampa.

Quel fotomontaggio da subito aveva provocato sdegno e condanna da parte della Federazione nazionale stampa italiana, Ordine dei Giornalisti, Anpi, centrosinistra. Solidarietà era stata espressa anche dalla direzione e dal cdr di Repubblica.  Va ricordato che Francesco Storace oltre che giornalista è un politico di lungo corso della destra ed è stato anche Presidente della Regione Lazio.

Fotomontaggio su Paolo Berizzi in ‘stile Br’, Storace a giudizio per diffamazione

Berizzi imbavagliato in stile Br, «Attacco inammissibile»

Trackback dal tuo sito.

Libera

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link