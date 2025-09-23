NEWS

Milano 25 settembre: “Adolescenti a modo loro”, seminario formativo promosso da Libera

“Adolescenti a modo loro: come ci interrogano sul modo e sul mondo nel quale stiamo vivendo” è il titolo del seminario promosso da Libera, in collaborazione con altri soggetti partner, a conclusione del progetto “È possibile insieme. Un impegno collettivo di partecipazione e comunità”.

L’incontro formativo, che sarà tenuto dal pedagogista Andrea Marchesi, membro del comitato di redazione della rivista Animazione sociale, vuole essere un appuntamento in cui confrontarsi sulla dimensione sociale e politica dell’educare e sul ruolo delle comunità educanti fondate su responsabilità, partecipazione e giustizia.

Appuntamento giovedì 25 settembre 2025 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso la sede delle Acli a Milano (via della Signora, 3)

Per iscriversi clicca qui attraverso il seguente link

Per informazioni: lombardia@libera.it

