Pace, lavoro, democrazia: a Monza il 22 settembre l’Assemblea delle Assemblee di CGIL Lombardia

Lunedì 22 settembre 2025, alla Opiquad Arena di Monza (via F. Tognini 13), si terrà l’Assemblea delle Assemblee della CGIL Lombardia, un momento di confronto e partecipazione dedicato ai temi centrali della pace, del lavoro e della democrazia.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali di Paolo Pilotto, Sindaco di Monza, e di Walter Palvarini, Segretario generale della CGIL Monza e Brianza.

Seguirà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di:

David Benassi, Professore di Sociologia economica all’Università di Milano-Bicocca;

Sara Santagostino, Presidente del dipartimento welfare di ANCI Lombardia;

Massimo Bricocoli, Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU) del Politecnico di Milano.

La relazione principale sarà affidata a Valentina Cappelletti, Segretaria generale della CGIL Lombardia, che introdurrà i temi al centro del dibattito.

Gli interventi saranno arricchiti dalle testimonianze delle delegate e dei delegati di Filcams, Filctem, Fiom, Fp e Spi, oltre che dai contributi del mondo associativo e civile:

Primo Minelli, Presidente Anpi Lombardia;

Massimo Cortesi, Presidente Arci Lombardia;

Andrea Villa, Dipartimento welfare Acli Lombardia;

Daniela Padoan, Presidente Libertà e Giustizia;

Lorenzo Frigerio, Presidente Libera Lombardia;

Elisa Frigeni, Coordinatrice Udu Milano.

Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini, Segretario generale della CGIL.

Un appuntamento importante per discutere delle sfide che il mondo del lavoro e la società nel suo complesso si trovano ad affrontare, riaffermando i valori della pace, della democrazia e della giustizia sociale.

