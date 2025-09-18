NEWS

Auditorium Parco della Musica Roma, lunedì 22 settembre: “Quaranta anni senza Giancarlo Siani”

Ordine dei Giornalisti del Lazio il . Brevi, Diritti, Giovani, Informazione, Lazio, Memoria, Progetti e iniziative

Lunedì 22 settembre 2025, alle ore 19:00, la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” ospiterà la serata di presentazione del documentario “Quaranta anni senza Giancarlo Siani”, dedicato al giovane giornalista de Il Mattino assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985.

L’evento prenderà il via con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura del Comune di Roma Massimiliano Smeriglio, del Direttore di Rai Documentari Luigi Del Plavignano e della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, On. Chiara Colosimo.

Alle ore 20:00 è prevista la proiezione del documentario, seguita alle 21:30 da un dibattito che vedrà la partecipazione del Dott. Paolo Siani, fratello del giornalista; dell’Ill.mo Dott. Armando D’Alterio, già Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza; del direttore de Il Mattino Roberto Napoletano; dei giornalisti Pietro Perone e Maria Rosaria Carbone; e del regista Filippo Soldi. A moderare sarà la giornalista Greta Mauro.

Quaranta anni dopo la sua morte, il messaggio di Giancarlo Siani è più attuale che mai. Non riguarda solo il mondo dell’informazione e le nuove generazioni di giornalisti, ma si rivolge a tutta la società civile. Siani aveva appena iniziato la sua vita quando fu ucciso da due killer sotto casa, al Vomero, a Napoli. Era un ragazzo pieno di sogni, con la convinzione che raccontare la verità fosse un dovere e un diritto. È proprio per questo che il suo esempio deve restare un faro soprattutto per i giovani: perché il coraggio di Giancarlo non appartiene solo al passato, ma parla al presente e al futuro di tutti noi.

Ordine dei Giornalisti del Lazio

Trackback dal tuo sito.

Libera

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link