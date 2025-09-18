Auditorium Parco della Musica Roma, lunedì 22 settembre: “Quaranta anni senza Giancarlo Siani”

Lunedì 22 settembre 2025, alle ore 19:00, la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” ospiterà la serata di presentazione del documentario “Quaranta anni senza Giancarlo Siani”, dedicato al giovane giornalista de Il Mattino assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985.

L’evento prenderà il via con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura del Comune di Roma Massimiliano Smeriglio, del Direttore di Rai Documentari Luigi Del Plavignano e della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, On. Chiara Colosimo.

Alle ore 20:00 è prevista la proiezione del documentario, seguita alle 21:30 da un dibattito che vedrà la partecipazione del Dott. Paolo Siani, fratello del giornalista; dell’Ill.mo Dott. Armando D’Alterio, già Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza; del direttore de Il Mattino Roberto Napoletano; dei giornalisti Pietro Perone e Maria Rosaria Carbone; e del regista Filippo Soldi. A moderare sarà la giornalista Greta Mauro.

Quaranta anni dopo la sua morte, il messaggio di Giancarlo Siani è più attuale che mai. Non riguarda solo il mondo dell’informazione e le nuove generazioni di giornalisti, ma si rivolge a tutta la società civile. Siani aveva appena iniziato la sua vita quando fu ucciso da due killer sotto casa, al Vomero, a Napoli. Era un ragazzo pieno di sogni, con la convinzione che raccontare la verità fosse un dovere e un diritto. È proprio per questo che il suo esempio deve restare un faro soprattutto per i giovani: perché il coraggio di Giancarlo non appartiene solo al passato, ma parla al presente e al futuro di tutti noi.

Ordine dei Giornalisti del Lazio