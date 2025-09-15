De Mauro, a 55 anni dal sequestro Assostampa e Gcs lo ricordano domani in viale delle Magnolie
Memoria, verità e difesa della libertà di stampa per ricordare Mauro De Mauro giornalista de L’Ora a 55 anni dalla misteriosa scomparsa che resta una delle pagine più oscure del recente passato.
Assostampa Sicilia assieme al Gruppo cronisti siciliani, Gruppo giornalisti pensionati, l’Associazione nazionale magistrati ha organizzato il ricordo di De Mauro domani, martedì 16 settembre, alle 9,30 in viale delle Magnolie, luogo in cui fu sequestrato. La cerimonia avverrà dove si trova la targa che ricorda il giornalista davanti al numero 58 della via.
Mauro De Mauro scomparve in circostanze mai chiarite, mentre faceva rientro a casa il 16 settembre 1970 ed il suo corpo non venne mai trovato. Aveva per le mani notizie particolarmente scottanti. Il suo impegno per il racconto della verità si rivolgeva tanto allo svelare i segreti di Cosa nostra quanto ai segreti collegati alla morte di Enrico Mattei, troppo per non diventare scomodo.
Saranno presenti: il prefetto Massimo Mariani, il questore Vito Calvino, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, Cinzia Soffientini componente della giunta dell’ Anm, Giuseppe Rizzuto segretario regionale di Assostampa, Roberto Leone vicesegretario regionale vicario del sindacato unitario dei giornalisti siciliani, Claudia Brunetto segretaria Gruppo cronisti, Claudia Mirto presidente Gruppo giornalisti pensionati, Tiziana Martorana consigliera dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Franca De Mauro figlia del giornalista scomparso, Sergio Buonadonna giornalista de L’Ora e amico di De Mauro.
Nel pomeriggio alle 18 nella sede di Assostampa Sicilia di Via Crispi 286 sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al cambiamento della professione di cronista tra gli anni 60 e l’inizio del 2000 e sugli effetti delle “leggi bavaglio” voluta dall’Associazione siciliana della stampa e curata dal fotoreporter Franco Lannino, come contributo al dibattito sulla libertà di stampa, con la collaborazione l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, il Gruppo cronisti siciliani, Gruppo pensionati siciliani e la Federazione nazionale della stampa italiana. Ad inaugurare la mostra, sarà la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante.
