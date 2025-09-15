De Mauro, a 55 anni dal sequestro Assostampa e Gcs lo ricordano domani in viale delle Magnolie

by Redazione Libera Informazione

Negli ultimi trent’anni libri, film, serie tv, spettacoli, inchieste giornalistiche e ricerche universitarie hanno arricchito il patrimonio di conoscenze su mafie e antimafia, in Italia e all’estero. Libera, fin dalla sua nascita, ha contribuito a questo percorso promuovendo analisi, studi e report, spesso in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni e testate giornalistiche. L’obiettivo è sempre stato lo stesso: […]