NEWS

La Costituzione siamo noi

Piemme il . Recensioni

Matteo Saudino ci accompagna attraverso gli articoli più significativi della Costituzione, per ricordarci i pilastri su cui si basa la nostra democrazia e spronarci a prendercene cura e attuarla, sempre.

Ogni società, per essere in salute, dovrebbe comportarsi come un essere vivente, dove ogni parte collabora e si aiuta a vicenda. Avrebbe bisogno di un cervello, di un corpo e soprattutto di un’anima che ne orientasse le scelte. Ovvero di una Costituzione.  Ciò che rende la Costituzione italiana la più bella al mondo è proprio la sua anima democratica, che dà a tutti la stessa dignità e permette a ciascuno di realizzarsi.

Valori fondamentali come l’uguaglianza e la solidarietà, la valorizzazione delle diversità e la difesa delle libertà, il lavoro e l’accoglienza, ne costituiscono testa, busto e braccia. E le sue gambe corrono verso un orizzonte di pace.

Età di lettura: da 11 anni.

Matteo Saudino
La Costituzione siamo noi
Perché la Costituzione italiana è l’anima della nostra democrazia
Piemme, Il battello a vapore 2025
Pagg. 112/€ 15,00

Trackback dal tuo sito.

Libera

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link