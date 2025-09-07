Matteo Saudino ci accompagna attraverso gli articoli più significativi della Costituzione, per ricordarci i pilastri su cui si basa la nostra democrazia e spronarci a prendercene cura e attuarla, sempre.

Ogni società, per essere in salute, dovrebbe comportarsi come un essere vivente, dove ogni parte collabora e si aiuta a vicenda. Avrebbe bisogno di un cervello, di un corpo e soprattutto di un’anima che ne orientasse le scelte. Ovvero di una Costituzione. Ciò che rende la Costituzione italiana la più bella al mondo è proprio la sua anima democratica, che dà a tutti la stessa dignità e permette a ciascuno di realizzarsi.

Valori fondamentali come l’uguaglianza e la solidarietà, la valorizzazione delle diversità e la difesa delle libertà, il lavoro e l’accoglienza, ne costituiscono testa, busto e braccia. E le sue gambe corrono verso un orizzonte di pace.

Età di lettura: da 11 anni.

Matteo Saudino

La Costituzione siamo noi

Perché la Costituzione italiana è l’anima della nostra democrazia

Piemme, Il battello a vapore 2025

Pagg. 112/€ 15,00