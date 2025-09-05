“Marcia per la Giustizia”, la 32esima edizione sabato 6 settembre a Quarrata (PT)

La trentaduesima “Marcia per la Giustizia” si terrà sabato 6 settembre, a partire dalle ore 20:30, come sempre in piazza Risorgimento a Quarrata (PT) e, come l’anno scorso, si caratterizzerà di due momenti che si intrecciano tra loro:

Un seminario giovani pomeridiano;

Una serata in piazza con uno spettacolo artistico e con l’intervento di plurimi relatori.

Il continuo e costante mutamento dei tempi e delle situazioni politico-sociali impone spazi di riflessione e di confronto per le generazioni più giovani che, dal nostro punto di vista, possono e devono contribuire al dibattito pubblico con il loro punto di vista sulla realtà contemporanea e globale.

Per questo motivo, dopo il successo della scorsa edizione, come organizzatori abbiamo deciso di confermare l’esperienza del “Seminario Giovani” anche per la trentaduesima Marcia per la Giustizia.

I promotori della Marcia per la Giustizia sono: Associazione Casa della Solidarietà di Quarrata; Associazione Rete Radié Resch – sede di Quarrata; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e il Comune di Quarrata. In più, siamo inoltre lieti di aver ottenuto anche quest’anno il patrocinio della Regione Toscana.

Il titolo della Marcia di quest’anno è: “Non c’è pace senza giustizia: percorsi per la risoluzione dei conflitti e la tutela dei diritti”.

Programma serale della Marcia per la Giustizia

A partire dalle ore 20:30, come sempre in piazza Risorgimento a Quarrata (PT), la serata prevederà:

Dalle ore 20:30 alle ore 21, dal palco allestito in piazza, ci sarà la prima parte dello spettacolo artistico del Laboratorio Accademico Danza.

Dalle ore 21 alle ore 23, sempre dal palco in piazza, ci saranno gli interventi di don Luigi Ciotti (fondatore Gruppo Abele e Libera), don Mattia Ferrari (Cappellano di Mediterranea Saving Humans) Giovanni Bombardieri (Procuratore della Repubblica di Torino), Tommaso Pastore (Capo Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Torino), Marialuisa Rovetta (Figlia di Alessandro Rovetta, vittima innocente delle mafie), Antonella Lombardo (Direttore artistico Laboratorio Accademico Danza e Presidente DanceLab Armonia) e i e le portavoce del Seminario Giovani (sintesi del laboratorio pomeridiano dei giovani). Questi illustri ospiti svilupperanno i loro contributi a partire dal tema “ Non c’è pace senza giustizia: percorsi per la risoluzione dei conflitti e la tutela dei diritti”.

Dalle ore 23 alle ore 23:15 ci sarà la seconda parte dello spettacolo artistico del Laboratorio Accademico Danza.

Come ti abbiamo anticipato, per l’intero pomeriggio di sabato 6 settembre si terrà un Seminario Giovani.

Il seminario è rivolto a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze dai 14 ai 30 anni, è completamente gratuito e si svolgerà sempre sabato 6 settembre, dalle 14.30 alle 19:30, al Circolo Arci Parco Verde di Quarrata (Via Galigana, 417, Quarrata).

Anche i giovani che parteciperanno al seminario svilupperanno il proprio approfondimento a partire dal tema “Non c’è pace senza giustizia: percorsi per la risoluzione dei conflitti e la tutela dei diritti”.

Le riflessioni e le conclusioni che emergeranno dal Seminario saranno riportate sul palco di piazza Risorgimento, dove i giovani partecipanti apriranno il dibattito serale della Marcia per la Giustizia.

Nel corso del seminario sarà possibile ascoltare e confrontarsi con alcuni dei protagonisti del dibattito serale. Quest’anno parteciperanno al seminario Giovanni Bombardieri (Procuratore della Repubblica di Torino), don Mattia Ferrari (Cappellano di Mediterranea Saving-Humans), Marialuisa Rovetta (figlia di Alessandro Rovetta, vittima innocente delle mafie) e Tommaso Pastore (Capo Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Torino).

In sintesi, il programma del seminario è:

Dalle 14:30 alle 15:00 ci sarà l’accoglienza dei giovani;

Dalle 15:00 alle 18:30 ci sarà un laboratorio sul tema “Non c’è pace senza giustizia: percorsi per la risoluzione dei conflitti e la tutela dei diritti” in dialogo con Giovanni Bombardieri, don Mattia Ferrari, Marialuisa Rovetta e Tommaso Pastore;

Dalle 18:30 alle 19:30 verrà offerta un’apericena.

Per info: 0573-750539 – rete@rrrquarrata.it

Ass. Casa della Solidarietà di Quarrata (PT) e Rete Radié Resch – sede di Quarrata (PT)