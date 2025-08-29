NEWS

Roma, 9 settembre. Leggiamo i nomi di tutti i giornalisti uccisi a Gaza. Per dire basta alla strage

Articolo 21

Leggere i nomi dei giornalisti uccisi finora a Gaza, ad alta voce, in piazza, per dire che l’informazione non è un crimine e che questa strage è anche la morte del diritto ad essere informati.

Per questo Articolo 21, insieme all’Ordine dei Giornalisti Lazio ed a molte altre associazioni aderisce all’iniziativa fissata per martedì 9 settembre (alle ore 12 in piazza Santi Apostoli a Roma).

Ci sarà, appunto, la lettura di tutti i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza, con richiesta formale di far entrare nella striscia una commissione indipendente guidata dal sindacato dei giornalisti europei.

