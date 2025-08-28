“Fermiamo la barbarie”: la Cgil invita alla mobilitazione nelle piazze il 6 settembre

La Cgil chiama alla mobilitazione nazionale per sabato 6 settembre in tutte le città italiane per chiedere “che si fermi la barbarie in corso” e che il governo italiano “si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”. Per questo “invitiamo lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, il mondo associativo, artisti, intellettuali e giornalisti a unirsi – si legge in una nota – per chiedere che si fermi la barbarie in corso”.
Non solo denuncia e appelli. La Cgil rilancia il proprio impegno umanitario, sostenendo la Global Sumud Flotilla, iniziativa nonviolenta nata dal basso per rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese.
Una delle più gravi negazioni del diritto internazionale
In questi giorni, a Gaza e in Cisgiordania, il governo e l’esercito israeliano stanno realizzando quella che la Cgil definisce “una delle più gravi negazioni del diritto umanitario e internazionale”.
Un punto di non ritorno
Il sindacato parla di una situazione drammatica, che “comporterà il sacrificio della vita degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, utilizza la fama come arma di guerra e straccia il diritto internazionale che rimane l’unica garanzia su cui costruire pace e sicurezza comune”. Un “vero e proprio punto di non ritorno”.
Per questo la Cgil lancia un appello alla comunità internazionale: “Non possiamo rimanere in silenzio. Non possiamo permettere che ciò avvenga sotto i nostri occhi. Non è più il tempo delle parole“. Ai governi democratici, membri delle Nazioni Unite e firmatari di convenzioni per i diritti umani, il sindacato chiede di fermare quella che definisce “una barbarie”. E sottolinea: “Non possiamo più accettare che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti e che continua la distruzione delle infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole”.
Le richieste della Cgil
Il sindacato ribadisce le richieste avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale: interrompere la consegna di armi, raggiungere un cessate il fuoco, garantire l’ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari, rilasciare tutti gli ostaggi ei prigionieri politici, riconoscere lo Stato di Palestina, porre fine all’occupazione, interrompere il commercio con gli insediamenti illegali e rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura.
La Cgil si richiama anche all’iniziativa del Ces e delle federazioni europee di categoria, che hanno chiesto alla Commissione europea di “s ospendere l’Accordo di associazione Ue-Israele e interrompere ogni commercio di beni prodotti negli insediamenti illegali”.
Solidarietà concreta
Il sindacato ricorda inoltre la raccolta fondi già avviata nei mesi scorsi: “Abbiamo inviato due container di beni di prima necessità, finanziato la produzione di famiglia confezioni di verdure coltivate a Gaza da associazioni di donne palestinesi e distribuite nel campo profughi Al Amal Al Taawony”. Nei prossimi giorni, spiega la Cgil, saranno acquistati e distribuiti “pacchi famiglia e pasti caldi per circa mille nuclei grazie alla collaborazione con l’Associazione delle Ong Italiane e il Ciss di Palermo”.
Per aderire:
Raccolta fondi Cgil per Gaza
Intestato a: Cgil – Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Iban: IT42S0103003201000002774730
Causale: Aiuti umanitari Gaza
Fonte: Collettiva
Gaza, la Fnsi in piazza il 6 settembre con la Cgil
La segretaria generale Alessandra Costante: «Quanto sta accadendo nella Striscia non è solo la mattanza di giornalisti, ma è l’uccisione di un popolo: fra le vittime del massacro ci sono anche migliaia di bambini e per questo è giusta, corretta e necessaria una mobilitazione di tutta la società e non soltanto di una parte».
La Federazione nazionale della Stampa italiana aderisce alla manifestazione indetta dalla Cgil per Gaza in programma sabato 6 settembre 2025.
«Quanto sta accadendo nella Striscia – afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi – non è solo la mattanza di giornalisti, ma è l’uccisione di un popolo: fra le vittime del massacro ci sono anche migliaia di bambini e per questo è giusta, corretta e necessaria una mobilitazione di tutta la società e non soltanto di una parte».
Il sindacato dei giornalisti si unisce alla Cgil nel chiedere che «si fermi la barbarie in corso» e che il governo italiano «si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale» e invita i colleghi a dare voce alla protesta che si alzerà in tutta Italia.
La Fnsi sostiene, inoltre, l’iniziativa umanitaria non violenta della Global Sumud Flotilla per la popolazione martoriata di Gaza. (mf)
@fnsisocial