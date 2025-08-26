In preparazione della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità del 12 ottobre.

In occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco.

Per ri-costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace.

Il Campo dei Giovani Costruttori e Costruttrici di Pace

Assisi, 28-31 agosto 2025

Fontemaggio, via Eremo delle Carceri, 24

Si apre giovedì ad Assisi, a due passi dall’Eremo delle Carceri di San Francesco, il “Campo dei Giovani Costruttori e Costruttrici di Pace” che prepara la prossima Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre (si veda di seguito il programma).

Protagonisti del “Campo della Pace” saranno ottanta giovani dai 17 ai 30 anni impegnati in un programma di formazione di costruttrici e costruttori di pace.

I giovani, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, saranno accompagnati in una riflessione su quello che sta succedendo nel mondo, a partire dal genocidio di Gaza, e sulla necessità sempre più urgente di ri-costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace.

Il programma include la realizzazione venerdì 29 agosto, dalle 16 alle 18.00, del Seminario di progettazione del nuovo anno scolastico e di presentazione di “Sbellichiamoci”, il nuovo Programma nazionale di educazione civica per la formazione di giovani costruttrici e costruttori di pace. Oltre 400 dirigenti scolastici e docenti parteciperanno via ZOOM.

Giovedì 28 agosto alle 21.00 i giovani costruttori e costruttrici di pace dialogheranno con Attilio Bolzoni che presenterà il suo ultimo libro “Immortali”.

Sabato 30 agosto, alle 9.30, Marco Tarquinio, Silvana Amati e i Giovani Amministratori di Pace si confronteranno con uno degli obiettivi più difficili: “Ri-costruiamo la politica e le istituzioni della pace. Come? Con chi?”.

Il Campo della Pace è promosso dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace insieme alla Provincia di Perugia, al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e al Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova.

Il Campo della Pace si svolgerà in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco, a 10 anni dalla diffusione della Laudato sì di Papa Francesco e a 5 anni dal 2030, termine previsto dalle Nazioni Unite per l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

A questo link il programma