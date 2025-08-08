Trekking con Casacomune, 28-29-30-31 Agosto a Varese Ligure (SP)

Quest’anno Casacomune propone, per chi non ama i luoghi molto affollati, quattro giorni di trekking e riflessioni sul tema dell’overtourism, per riscoprire un antico borgo, Varese Ligure in provincia di La Spezia, l’entroterra ligure e il turismo lento che lo contraddistingue.

Al mattino trekking lungo i percorsi che si diramano lungo la Val di Vara, con gli accompagnatori del CAI ed esperti di biodiversità.

Dopo le escursioni, tutti i pomeriggi si terranno incontri con esperti per approfondire le tematiche legate all’overtourism, alla montagna come luogo di benessere fisico e psichico, esperienze virtuose e tanti momenti informali di incontri e confronto anche con la cittadinanza.

Interverranno relatori di indiscussa professionalità e competenza sui temi trattati.

Lorenzo Viviani, presidente del Parco Cinque Terre;

Eleonora Landini, presidente Parco Monte Marcello-Vara;

Michil Costa, albergatore ladino, scrittore;

Maria Grazia Gavazza, operatrice TAM-CAI;

Fabio Pellegrino, SODAS;

Ornella Giordana, montagnaterapia, CAI;

Alessandro Bacchioni, operatore TAM-CAI La Spezia;

Maurizio Cattani, vicepresidente GR CAI Liguria;

Daniela Ferrante, Confederazione Italiana Agricoltori Val di Vara;

Roberto Colombero, presidente Unioni Montane Piemonte;

Giovanni Zuradelli, produttore esecutivo;

Silvano Zaccone, presidente Consorzio Il Cigno;

Alessandra Picetti, artigiana;

Filippo Arcelloni, pellegrino della salute;

Marco Battain, medico, CAI;

Gianmarco Simonini, medico, CAI;

Franco Michieli, geografo, esploratore e scrittore;

Antonio Montani, presidente del CAI;

Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele, di Libera e di Casacomune.

Il corso è stato organizzato in collaborazione con CAI-T.A.M., CAI Regione Piemonte, CAI Valle d’Aosta, CAI Gruppo Regionale Liguria, SODAS.

Casacomune, Scuola e Azioni, è un’associazione nata dal Gruppo Abele e da Libera e fondata da don Luigi Ciotti che si dedica alla promozione scientifica e culturale. È una scuola di formazione scientifica, di dialogo culturale e di incontro caratterizzata da una didattica attiva ed esperienziale, capace di promuovere i valori e le azioni dell’ecologia integrale e della giustizia sociale.

Trekking con Casacomune

28-29-30-31 Agosto a Varese Ligure (SP)

Montagnambiente in trasformazione

Overtourism e proposte alternative

Scarica il Programma Trekking Casacomune 2025

Contatti: tel. 342.3850062; mail casacomune.laudatoqui@gmail.com; www.casacomuneaps.org