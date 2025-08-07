Con il ritorno di Donald Trump, il conflitto sui dazi e sulle regole del commercio mondiale torna a ridisegnare gli equilibri globali. Tariffe, sanzioni e guerre economiche diventano strumenti centrali della nuova politica americana, segnando la fine dell’era del libero scambio e l’avanzata di un capitalismo di guerra permanente.

In un mondo dove il protezionismo è strategia di potenza, gli Stati Uniti tentano di invertire il loro declino economico usando il commercio come leva di dominio. Tra fake news, cospirazionismo, giustizia politicizzata e rivoluzioni nei media, prende forma un’America in trasformazione, dove le regole democratiche sembrano sempre più negoziabili e il trumpismo diventa un fenomeno culturale e politico, mentre l’Europa, la Cina e le potenze emergenti sono costrette a ridefinire il proprio ruolo.

Un’analisi lucida e profonda della crisi dell’ordine economico liberale, delle sue radici storiche e delle sfide sistemiche che segneranno il futuro del capitalismo globale.

Giulio Sapelli

Il grande ritorno

La nuova era di Trump

Guerini e Associati, Sguardi sul mondo attuale 2025

Pagg. 312/€ 23,50