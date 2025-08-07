”Alziamo la voce per Gaza”: trasferiti al sindacato giornalisti palestinesi i primi fondi della campagna

Grande adesione alla campagna Alziamo la voce per Gaza volta a sostenere le giornaliste e i giornalisti di Gaza che, sotto le bombe dell’esercito israeliano e senza cibo come tutta la popolazione civile, continuano a raccontare e testimoniare l’inferno della Striscia: nei primi dieci giorni sono stati raccolti oltre 30mila euro di donazioni che oggi sono stati trasferiti al Sindacato dei giornalisti palestinesi (PJS).

La campagna, promossa dal gruppo Operatori dell’informazione per Gaza, #Rete NoBavaglio e Usigrai, e sostenuta dall’Ordine nazionale dei Giornalisti che ha attivato un Iban dedicato, in pochi giorni ha registrato, nel solo canale Go Fund Me, 450 sottoscrizioni di giornaliste e giornalisti italiani, ma anche di comuni cittadini in segno di solidarietà, gratitudine e sostegno agli operatori palestinesi dell’informazione che continuano a essere target dell’esercito israeliano, come testimonia l’uccisione di oltre 200 reporter in 22 mesi.

“C’è un estremo bisogno non solo di aiuto, perché la situazione è drammatica di fronte alla fame, ma anche della solidarietà che questo gesto mostra”, ha detto Nasser Abu Baker, presidente del sindacato palestinese (PJS), ringraziando per le donazioni. Nell’incontro per comunicare questo primo ragguardevole traguardo e avviare, vista l’urgenza, un primo bonifico, erano presenti anche la collega del PJS Shuruq Asad, una delegazione dei gruppi promotori, oltre ai vertici dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Alla campagna “Alziamo la Voce per Gaza”, che continuerà anche in estate con un canale dedicato su Instagram, hanno aderito Articolo 21, Giulia Giornaliste, Libera Informazione, Carta di Roma, ControCorrente Lazio, Movimento Pace e Giustizia in Medio Oriente, InfoFuturo, Gaynet e numerosi giornalisti, artisti e testimonial che con i loro video invitano a donare.

Ordine dei Giornalisti