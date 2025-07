“Onde per Giulio”: Gradisca d’Isonzo (GO), 26 luglio 2025, giornata per Giulio Regeni

Dal 2016 Onde Mediterranee è dedicato a Giulio Regeni.

Elemento fondante del Festival, infatti, è questa giornata: la Giornata per Giulio, alla quale nel corso degli anni hanno partecipato numerosi esponenti del panorama culturale italiano (fra gli altri Erri De Luca, Ascanio Celestini, Marco Paolini, Andrea Pennacchi), al fianco dei genitori di Giulio e della loro avvocata Alessandra Ballerini.

Quella di sabato 26 luglio, realizzata in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo, quello di Fiumicello Villa Vicentina, il collettivo Giulio Siamo Noi, il Governo dei Giovani di Fiumicello e Articolo 21, a cura della giornalista Marina Tuni, è la Giornata in cui Gradisca d’Isonzo si veste di giallo per ricordare e sostenere con diverse iniziative la battaglia per la giustizia della famiglia Regeni.

Particolarmente significativo quest’anno il flash mob Onda gialla che è accompagnato dall’arrivo di Marco Cavallo, icona di resistenza e lotta sociale, accompagnato dal “popolo giallo” e dal gruppo di BisiachiInBici.

“Facciamo cose per Giulio… E facciamo il punto sul processo” è il momento di incontro e confronto con Paola Deffendi e Claudio Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini, il portavoce di Articolo21 Beppe Giulietti, il giornalista di “Repubblica” Matteo Macor. Altri ospiti sono ancora attesi per la serata.

Chiude la Giornata il concerto della giovane cantautrice friulana Nicole Coceancig, che nel 2024 ha conquistato il prestigioso Premio Ciampi con due brani originali in lingua friulana.

In Zohra (2024), concept album interamente cantato in friulano, Nicole racconta la storia di una ragazza quattordicenne che fugge dal Pakistan e arriva, attraverso la rotta balcanica, in Friuli Venezia Giulia, per inseguire un sogno di riscatto e libertà.

Programma

ore 19.00

Ritrovo in Via Ciotti (davanti al Comune) per Corteo Onda Gialla; special guest: Marco Cavallo, accompagnato dal “popolo giallo” e dai BisiachiInBici

ore 19.15

Arrivo del Corteo nella Piazza antistante il Teatro e posizionamento di Marco Cavallo

ore 19.30

Flash mob Onda gialla

ore 20.30

Facciamo cose per Giulio… E facciamo il punto sul processo

con Paola Deffendi e Claudio Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini, i giornalisti Beppe Giulietti, Matteo Macor, Don Paolo Iannacone, Presidente del Centro di Accoglienza Balducci e altri ospiti

A seguire: Nicole Coceancig in concerto

Ingresso libero, aperto a tutti e a tutte. Per la prenotazione dei posti a teatro vai al link