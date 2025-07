Trento, la Summer School del Progetto Ambasciatori inaugurata da Paolo Gentiloni

Dal 23 al 27 luglio, Trento sarà il punto di incontro per 30 giovani universitari e neolaureati selezionati da tutta Italia per partecipare alla quinta edizione della Summer School del Progetto Ambasciatori, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Antonio Megalizzi per formare nuovi protagonisti dell’educazione civica europea nelle scuole.

Nata per dare continuità all’impegno e alla visione di Antonio Megalizzi, la Fondazione organizza ogni anno questa esperienza intensiva di formazione, che prepara i partecipanti a entrare nelle aule scolastiche di ogni ordine e grado per raccontare l’Unione europea in modo chiaro, coinvolgente e accessibile.

Il Progetto Ambasciatori, sviluppato in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Fondazione Cariplo, Banca per il Trentino-Alto Adige/Bank für Trentino-Südtirol e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, si fonda sull’idea che i giovani possano essere una voce credibile e vicina alle nuove generazioni, capaci di tradurre temi complessi come le politiche europee, l’integrazione tra Stati, la partecipazione democratica, i diritti, l’ambiente o le migrazioni in percorsi formativi efficaci e stimolanti nelle scuole. Anche per il 2025 la Summer School del Progetto Ambasciatori potrà contare sull’Alto Patrocinio del Parlamento europeo, come per l’edizione precedente.

La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 23 luglio a partire dalle 14:30 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Geremia a Trento, con gli interventi delle istituzioni e dei partner, tra cui Federica Megalizzi, Presidente della Fondazione Antonio Megalizzi, Claudia Colla, Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, Franco Ianeselli, Sindaco di Trento, Flavio Deflorian, Rettore dell’Università degli Studi di Trento e altri rappresentanti istituzionali. Durante l’apertura verranno presentati i nuovi Ambasciatori e le nuove Ambasciatrici.

A seguire, si terrà la lectio magistralis “Next Generation EU: lezioni da una sfida storica e prospettive per il futuro europeo” di Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e Commissario europeo, che darà ufficialmente il via ai cinque giorni di approfondimenti, confronti e attività laboratoriali.

Il programma alternerà lezioni frontali, dibattiti e workshop, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti concreti per comunicare efficacemente in contesti educativi, stimolare il pensiero critico e creare connessioni con bambini, adolescenti e giovani. La formazione sarà guidata da esperti, docenti, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, in un percorso che unisce contenuti, metodo e passione civica.

Dalla sua nascita, il progetto ha coinvolto oltre 12.500 studenti e studentesse in tutta Italia, portando l’Europa nelle scuole attraverso il racconto diretto dei giovani Ambasciatori. La quinta edizione della Summer School rappresenta un ulteriore passo avanti in questo cammino, confermando la volontà della Fondazione di investire sulla cittadinanza europea consapevole, partecipata e intergenerazionale.

