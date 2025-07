Stato-mafia. La guerra dei trent’anni

by Redazione Libera Informazione

-

Oggi il popolo degli indignati sarà in piazza a Napoli per dire no alla morte seconda di Mario Paciolla. Il 15 luglio 2020 il suo corpo senza vita viene trovato impiccato nel suo appartamento di San Vicente del Caguan in Colombia e solo i ciechi non si accorgerebbero che “è stato suicidato”. Mario era un […]